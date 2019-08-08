شؤون فلسطينية

الوزير أبو جيش يترأس الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة هيئة العمل التعاوني

الوزير أبو جيش يترأس الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة هيئة العمل التعاوني
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ترأس وزير العمل نصري أبو جيش رئيس مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة هيئة العمل التعاوني في مقرها الكائن في البالوع، حيث جرى نقاش مستفيض حول بنود جدول الأعمال، وكان قد أكد الوزير في بداية الاجتماع على أهمية القطاع التعاوني، ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتخلل الاجتماع عرض بعض التقارير المكلَّف بها لجان من مجلس الإدارة، خاصة تقرير لجنة المتابعة مع وزارة الأوقاف بخصوص استئجار أرض في أريحا لإنشاء قرية العوسج التعاونية.

وثمَّن المجلس دور وزارة الأوقاف، ووكيل الوزارة السيّد حسام أبو الرُّب على تعاونه في هذا المجال، واعتمد المجلس كذلك بيان السياسة العامة لموازنة الهيئة للعام 2020.

كما أقرَّ المجلس ضرورة الالتزام بقانون التعاون الساري المفعول بخصوص تقديم الميزانيات الخاصة بالاتحادات، والجمعيات التعاونية في موعدها.

ومنَحَ المجلس الاتحادات والتعاونيات مدة شهرين من تاريخه على ان تقدِّم هذه الجمعيات والاتحادات ميزانيتها في الموعد المحدد حسب القانون ابتداءً من العام القادم.

كما كلف المجلس رئيس الهيئة يوسف الترك بدعوة الهيئة العامة لجمعية دورا التعليمية للتعليم العالي، لعقد اجتماع هيئة عامّة جديد، وإجراء انتخابات لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

وناقش المجلس أيضا موضوع الصلاحيات وتفويضها؛ حيث أقرَّ المجلس قرارات بهذا الشأن تعزّز دور أعضاء مجلس الإدارة، ومشاركتهم أكثر في العمل.

كما ناقش المجلس العديد من القضايا التي تخصّ القطاع التعاوني وتطويره في فلسطين، وتمَّ الاتفاق على عقد اجتماع مع وزير العمل يضمُّ ممثلين عن الاتحادات التعاونية، بحضور ومشاركة رئيس الهيئة وأعضاء من مجلس إدارة الهيئة على أن يتم ترتيب
الاجتماع في وقت لاحق؛ ليتم بحث مطالب خاصة بهذه الاتحادات.

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