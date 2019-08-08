الأونروا تنفذ الجولة الثانية من حملة تنظيف المخيمات





رام الله - دنيا الوطننفذت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا )، اليوم الخميس، المرحلة الثانية من حملة تنظيف المخيمات في إطار التحضير للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.وتعد حملة تنظيف المخيمات التطوعية التي تنفذها الأونروا في مخيم النصيرات هي الجولة الثانية التي تأتي امتدادا لأنشطة مماثلة نفذت في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة ، حيث تم تنفيذ نشاطين آخرين في مخيمي جباليا والشاطئ. يأتي تنفيذ أنشطة تنظيف المخيمات بمساهمة سخية من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية (SFD).وقد اجتمع مدير عمليات الأونروا في غزة ماتياس شمالي مع موظفي الأونروا بمن فيهم عمال صحة البيئة معاً للقيام بأعمال التنظيف والدهان وزراعة الأشجار في المخيم، كجزء من حملة الأونروا من أجل الصحة البيئية قبيل عيد الأضحى. ويأتي هذا الجهد من أجل ضمان أن يكون عيد الأضحى هذا فرصة للانتعاش لسكان المخيم.وقال شمالي وفق ما وصل "سوا": "العيد هو فرصة للاجتماع ومشاركة اللحظات السعيدة، من خلال هذه الحملة، تساهم الأونروا في خلق هذه اللحظات بالالتقاء مع المجتمع وموظفيها للمشاركة في أنشطة التنظيف التي تعمل على تحسين الحياة اليومية للاجئين الفلسطينيين في مخيم النصيرات ".وأضاف: "في عام 2018، واجهت الأونروا التحدي المالي الأكبر في تاريخها، مثل هذه المبادرات من قبل المملكة العربية السعودية هي موضع تقدير كبير، حيث مكنت المساهمة السخية المقدمة من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية الأونروا من تنفيذ الجولة الثانية من حملة تنظيف المخيمات، والتي من خلالها تقدر الأونروا الدور الهام لعمال صحة البيئة في الحفاظ على نظافة المخيمات، وتهيئة الظروف الصحية البيئية العامة".