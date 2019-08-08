شؤون فلسطينية

برنامج الأمم المتحدة الانمائي يصرف دفعات للمتضررين المستفيدين من المنحة السعودية

برنامج الأمم المتحدة الانمائي يصرف دفعات للمتضررين المستفيدين من المنحة السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الخميس، عن صرف دفعات للمتضررين المستفيدين من المنحة السعودية المستمرة للسنة الرابعة على التوالي في قطاع غزة.

وأوضحت في المرحلة الحالية للصرف، ستستلم 101 أسرة من فئة الأضرار الكلية مخصصات من دفعاتها المستحقة لإعادة تأهيل وصيانة منازلهم بمبلغ اجمالي قدره 502,661 ألف دولار، وبذلك يكون الصرف مستمرا للعائلات المستفيدة ضمن المرحلة الرابعة من المنحة السعودية في قطاع غزة. وباختتام هذه المرحلة، ستتمكن 275 أسرة فلسطينية تضررت منازلهم بشكل كامل من اعادة بناء منازلهم.

نص البيان كاملاً:

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يصرف دفعات للمتضررين المستفيدين من المنحة السعودية المستمرة للسنة الرابعة على التوالي، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، يستمر برنامج الأمم المتحدة الانمائي بصرف الدفعات المالية من تعويضات الأضرار للعائلات الفلسطينية الغير لاجئة في قطاع غزة، بحيث غطت المنحة السعودية في مرحلتها الحالية تعويضات الأضرار للمنازل المتضررة بشكل كامل.

وفي المرحلة الحالية للصرف، ستستلم 101 أسرة من فئة الأضرار الكلية مخصصات من دفعاتها المستحقة لإعادة تأهيل وصيانة منازلهم بمبلغ اجمالي قدره 502,661 ألف دولار، وبذلك يكون الصرف مستمرا للعائلات المستفيدة ضمن المرحلة الرابعة من المنحة السعودية في قطاع غزة. وباختتام هذه المرحلة، ستتمكن 275 أسرة فلسطينية تضررت منازلهم بشكل كامل من اعادة بناء منازلهم.

يُذكر أن برنامج الأمم المتحدة الانمائي قام بتوقيع ملحق مذكرة تفاهم مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى بدعم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 10 مليون دولار لدعم اعادة بناء وتأهيل المنازل في قطاع غزة للسنة الرابعة على التوالي. وبتوقيع الملحق الثالث من هذه الاتفاقية، فقد وصل الدعم الاجمالي الذي قدمه الصندوق السعودي للتنمية الى مبلغ 71.5 مليون دولار استفاد منه 13,195 عائلة في قطاع غزة.

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