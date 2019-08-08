وزيرة الصحة تبحث مع نائب ممثل التشيك دعم القطاع الصحي

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رام الله - دنيا الوطن

بحثت وزيرة الصحة د. مي الكيلة مع نائب ممثل جمهورية التشيك بافيل بوبيك سبل دعم القطاع الصحي في فلسطين.



جاء ذلك خلال اجتماع للوزيرة الكيلة مع نائب ممثل التشيك ورئيسة التعاون والتنمية التشيكية كانديدا هورناكوفا، حيث أطلعت وزيرة الصحة الوفد على ما يعانيه الواقع الصحي الفلسطيني تحت الاحتلال، والتحديات التي تواجهه.



وشددت وزيرة الصحة على ضرورة دعم المجتمع الدولي للحكومة الفلسطينية خصوصاً في ظل الأزمة المالية التي يشهدها شعبنا، إضافة إلى دعم منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدة أن استمرار المنظمة الدولية مرهون باستمرار قضية اللاجئين.



وأعلن نائب ممثل التشيك عن منحة لوزارة الصحة بقيمة 200 ألف دولار لشراء أجهزة طبية لخدمة القطاع الصحي، فيما عرض التدخلات التي تقوم بها التشيك في القطاعات المختلفة في فلسطين ومن بينها قطاع الصحة.