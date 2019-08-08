الحكم المحلي يصدر قراراً بترفيع مجلس قروي الرماضين إلى مجلس بلدي البيرة



جاء هذا القرار بناءً على الصلاحيات المخولة للوزير، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبعد استكمال المجلس القروي لكافة المعايير الواجبة للترفيع، وتوصية اللجنة المختصة في الوزارة.



وأكد الصالح أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في دعم جهود المجلس وتمكينه من القيام بواجباته تجاه المواطنين، وتعزيز صمودهم وتثبيتهم في أرضهم، خاصة كون البلدة محاذية لجدار الفصل العنصري.



وكان الصالح قد زار المجلس القروي أمس الأربعاء، خلال جولته الميدانية للإطلاع على واقع الاحتياجات عن كثب، واستمع لأبرز احتياجات البلدة وخاصة العمل على تطوير البنية التحتية وغيرها.







رام الله - دنيا الوطنأصدر وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، قراراً بترفيع المجلس قروي الرماضين بمحافظة الخليل، إلى مجلس بلدي بتصنيف "ج".