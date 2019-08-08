شؤون فلسطينية

مجموعة الاتصالات الفلسطينية تعلن عن النتائج المالية الموحدة للنصف الأول عام 2019

مجموعة الاتصالات الفلسطينية تعلن عن النتائج المالية الموحدة للنصف الأول عام 2019
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت النتائج المالية المرحلية الموحدة لمجموعة الاتصالات الفلسطينية للنصف الأول من العام 2019 صافي ربح بمبلغ 35,5 مليون دينار أردني بالمقارنة مع  36,6 مليون دينار أردني في النصف الأول من العام السابق.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية السيد صبيح المصري رضى مجلس الادارة عن الأداء المالي لشركات مجموعة الاتصالات، خاصة وأنها تأتي في ظل الظروف الاقتصادية الحساسة التي يمر بها الشعب الفلسطيني بمختلف قطاعاته بسبب استمرار السياسية الاسرائيلية التي أدت إلى الازمة المالية للموازنة العامة الفلسطينية، حيث استطاعت المجموعة تحقيق هذا الأداء عن طريق تنوع مصادر الربح لديها وسياستها الاستثمارية المميزة.

وجدد المصري اعتزازه بكون المجموعة تمثل المشغل الاكبر في السوق الفلسطيني، لافتاً إلى أن المسؤولية أصبحت أكبر على القطاع الخاص لضمان استمرار عجلة الاقتصاد بالدوران، من خلال الاستمرار في خلق فرص العمل واستقطاب الكفاءات الشابة والخريجين.

وأكد المصري أن المجموعة قامت بسداد كامل التزاماتها المتعلقة بالرخصة حسب ما تم الاتفاق عليه، وذلك لإيمانها بضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني ككل.

وتابع المصري، قائلا " إن إنجازات مجموعة الاتصالات والمتمثلة بتوسيع شبكاتها والتوسع في القطاعات الجديدة التي تعمل بها مثل القطاع العقاري وقطاعات التكنولوجيا إنما تأتي بفعل السياسة الاستثمارية بعيدة المدى والتخطيط الاستراتيجي للحفاظ على قيمة سهم المجموعة والحفاظ على النمو في حقوق المساهمين.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد عمار العكر، إنه وبالرغم من المنافسة الشديدة، والتي تعتبر غير عادلة، خاصة في الشق المتعلق بشرائح الشركات الاسرائيلية والترويج لها في السوق المحلية، فإن خدمات مجموعة الاتصالات هي الافضل من حيث الجودة والسعر، إذا ما قورنت بالأسواق المجاورة.

وشدد العكر على أن شركات المجموعة تنفذ سياسات مجلس الادارة وتترجم السياسات الاستثمارية من جهة، وتعمل على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور من جهة أخرى من أجل الاستمرار في الحفاظ على الثقة العالية الممنوحة لها، مشيراً الى إنه  بالرغم  من تراجع الايرادات فإن المجموعة واصلت خلال النصف الاول من العام 2019 العمل على تخفيض المصاريف الادارية والتشغيلية لشركات المجموعة، الامر الذي كان له الاثر الايجابي الكبير على النتائج المالية.

وفي ذات السياق قال العكر، إن مجموعة الاتصالات تولي المسؤولية المجتمعية ذات الاهتمام الذي رافق مسيرتها خلال السنوات الماضية ومنذ  التأسيس، لافتاً إلى رعايتها للمشاريع الخدماتية والحيوية في مختلف المحافظات في الضفة والقطاع، إضافة إلى توزيعها 300 منحة دراسية لطلبة التوجيهي في المجال التقني ليبلغ عدد المستفيدين من منحة مجموعة الاتصالات 5100 طالب حتى اللحظة، إلى جانب المشاريع والرعايات الاخرى التي تنفذها المجموعة.

أخبار ذات صلة

صرف دفعات مالية لأصحاب المنازل المتضررة بشكل كامل من المنحة السعودية

صرف دفعات مالية لأصحاب المنازل المتضررة بشكل كامل من المنحة السعودية

حي استيطاني جديد في مستوطنة (بيت ايل) شمال شرق البيرة

حي استيطاني جديد في مستوطنة (بيت ايل) شمال شرق البيرة

الشيوخي: القدرة الشرائية للأضاحي متدنية بشكل غير مسبوق

الشيوخي: القدرة الشرائية للأضاحي متدنية بشكل غير مسبوق

رأفت: الإدانات الدولية تتطلب تحركاً جاداً لإرغام إسرائيل تنفيذ القرارات والقوانين الدولية

رأفت: الإدانات الدولية تتطلب تحركاً جاداً لإرغام إسرائيل تنفيذ القرارات والقوانين الدولية

الخارجية والمغتربين: الدعوات لضم الضفة تقويض ممنهج لأية فرصة للسلام

الخارجية والمغتربين: الدعوات لضم الضفة تقويض ممنهج لأية فرصة للسلام

الوزير أبو جيش يترأس الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة هيئة العمل التعاوني

الوزير أبو جيش يترأس الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة هيئة العمل التعاوني

الأونروا تنفذ الجولة الثانية من حملة تنظيف المخيمات

الأونروا تنفذ الجولة الثانية من حملة تنظيف المخيمات

برنامج الأمم المتحدة الانمائي يصرف دفعات للمتضررين المستفيدين من المنحة السعودية

برنامج الأمم المتحدة الانمائي يصرف دفعات للمتضررين المستفيدين من المنحة السعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

حي استيطاني جديد في مستوطنة (بيت ايل) شمال شرق البيرة

حي استيطاني جديد في مستوطنة (بيت ايل) شمال شرق البيرة

رأفت: الإدانات الدولية تتطلب تحركاً جاداً لإرغام إسرائيل تنفيذ القرارات والقوانين الدولية

رأفت: الإدانات الدولية تتطلب تحركاً جاداً لإرغام إسرائيل تنفيذ القرارات والقوانين الدولية

الخارجية والمغتربين: الدعوات لضم الضفة تقويض ممنهج لأية فرصة للسلام

الخارجية والمغتربين: الدعوات لضم الضفة تقويض ممنهج لأية فرصة للسلام

الوزير أبو جيش يترأس الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة هيئة العمل التعاوني

الوزير أبو جيش يترأس الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة هيئة العمل التعاوني

الأونروا تنفذ الجولة الثانية من حملة تنظيف المخيمات

الأونروا تنفذ الجولة الثانية من حملة تنظيف المخيمات

وزيرة الصحة تبحث مع نائب ممثل التشيك دعم القطاع الصحي

وزيرة الصحة تبحث مع نائب ممثل التشيك دعم القطاع الصحي

الحكم المحلي يصدر قراراً بترفيع مجلس قروي الرماضين إلى مجلس بلدي البيرة

الحكم المحلي يصدر قراراً بترفيع مجلس قروي الرماضين إلى مجلس بلدي البيرة

المركز العربي: شبكات التواصل الاجتماعي أكثر المنصّات شيوعا للتحريض على الفلسطيني

المركز العربي: شبكات التواصل الاجتماعي أكثر المنصّات شيوعا للتحريض على الفلسطيني

منوعات

شاهد الصورة التي نشرها أحمد فهمي واعتذر عن بشاعتها

شاهد الصورة التي نشرها أحمد فهمي واعتذر عن بشاعتها

شاهد: موسيقية مكسيكية تعزف لفنان العرب محمد عبده وتعتنق الإسلام

شاهد: موسيقية مكسيكية تعزف لفنان العرب محمد عبده وتعتنق الإسلام

صافيناز ترد ببيان رسمي على إتهامها بالتحريض على الفسق والفجور

صافيناز ترد ببيان رسمي على إتهامها بالتحريض على الفسق والفجور

الجمهور عن رواد عليو بعد التجميل: &#34;وجهها يخوف&#34;

الجمهور عن رواد عليو بعد التجميل: "وجهها يخوف"

شقيقة كاترينا كايف تقتحم السينما.. هل تتفوق عليها؟

شقيقة كاترينا كايف تقتحم السينما.. هل تتفوق عليها؟

من غرفة النوم إلى السجن..تفاصيل سرقة صديقة شيرين سيف النصر &#34;الخائنة&#34; لمجوهراتها

من غرفة النوم إلى السجن..تفاصيل سرقة صديقة شيرين سيف النصر "الخائنة" لمجوهراتها

ناهد السباعي تستعرض رشاقتها برقصة العمود بـ&#34;الهوت شورت تايجر&#34;

ناهد السباعي تستعرض رشاقتها برقصة العمود بـ"الهوت شورت تايجر"

لأول مرة من 20 عاما.. اعتراف مُفاجئ لتامر أمين على الهواء

لأول مرة من 20 عاما.. اعتراف مُفاجئ لتامر أمين على الهواء

مريم حسين متهمة بالإساءة للعباءة الخليجية بعدما حولتها إلى لباس بحر فجأة

مريم حسين متهمة بالإساءة للعباءة الخليجية بعدما حولتها إلى لباس بحر فجأة

رسالة بالعربية.. أول تعليق لجينيفر لوبيز عن حفلها بمصر بعد دعوات لمقاطعته

رسالة بالعربية.. أول تعليق لجينيفر لوبيز عن حفلها بمصر بعد دعوات لمقاطعته

عربي

برلماني عراقي: لسنا بحاجة الآن لـ(إس-400)

برلماني عراقي: لسنا بحاجة الآن لـ(إس-400)

معتبراً الفلافل والحمص أكلات إسرائيلية.. مُدون سعودي يطالب الإسرائيليين بزيارة المملكة

معتبراً الفلافل والحمص أكلات إسرائيلية.. مُدون سعودي يطالب الإسرائيليين بزيارة المملكة

ضاحي خلفان يطرح سيناريو لتقسيم اليمن

ضاحي خلفان يطرح سيناريو لتقسيم اليمن

التحالف العربي يدعو الأطراف اليمنية لـ &#34;تحكيم العقل&#34;

التحالف العربي يدعو الأطراف اليمنية لـ "تحكيم العقل"