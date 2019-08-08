أكثر من 260 مستوطنا يستبيحون الأقصى اليوم





رام الله - دنيا الوطنأكدت مصادر محلية من داخل المسجد الأقصى المبارك أن قرابة 260 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم من جهة باب المغاربة.وقالت مصادر من داخل الأقصى أن توترا شديدا ساد المسجد الأقصى عقب اقتحام المستوطنين لباحاته.وأفادت المصادر أن 6 طلاب يهود وموظفين اثنين من دائرة الآثار الإسرائيلية كانوا ضمن المقتحمين، حيث تجولوا في باحات الأقصى المبارك.وأثناء اقتحام المستوطنين أغلقت شرطة الاحتلال باب المغاربة في وجه الفلسطينيين، في وقت عززت فيه من إجراءاتها الأمنية لحماية المستوطنين المقتحمين.هذا وقد أطلقت جماعات استيطانية اليوم دعوات من أجل تأجيل صلاة العيد في المسجد الأقصى من أجل إتاحة الفرصة للمستوطنين لاقتحامه يوم الأحد.