حمد في لقاء محافظ "طولكرم" تكرم نخبة من الطالبات المميزات لهذا العام





رام الله - دنيا الوطنإلتقت دكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة محافظ طولكرم اللواء عصام أبو بكر، في مقر المحافظة، بحضور ممثلات المؤسسات النسوية ،والجهات المختصة بمؤسسة المحافظة، وذلك في إطار بحث التعاون المشترك ومناقشة العديد من القضايا التي تهدف للوصول للحالة التكاملية والشراكة الحقيقية.أكدت حمد بأن زيارة محافظة طولكرم واللقاء مع المحافظ أبو بكر، تأتي في إطار مجموعة من اللقاءات في المحافظات، بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس "أبو مازن" وتطبيقاً لسياسة الحكومة برئاسة د. محمد إشتية، موضحةً بأن الوزارة إعتمدت هذا العام سياسة تمكين المجتمع بالمرأة، مع الإعتماد على التمكين الإقتصادي بإعتباره البوابة للتمكين الإجتماعي والسياسي.وتابعت حمد قائلةً : "نحن في محافظة طولكرم، للإستماع إلى إحتياجات المؤسسات النسوية والإطلاع عليها، ولتحديد الأولويات والبرامج التي يمكن العمل عليها من خلال الشراكة مع كافة القطاعات، علماً أن الرجل شريك إلى جانب المرأة وجزء أساسي من عملية تعزيز مكانة المرأة وحضورها في المجتمع الفلسطيني.وبدوره أكد المحافظ أبو بكر على توجيهات الرئيس محمود عباس " أبو مازن" تجاه قضايا المرأة الفلسطينية، انطلاقا من مكانتها ودورها، باعتبارها نصف المجتمع، ومربية النصف الأخر منه، مشيداً بسياسات الحكومة برئاسة الدكتور محمد إشتية لتعزيز صمود المواطنين والوصول إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم، بالرغم من الحصار المالي والسياسي الذي يتعرض له شعبنا وقيادتنا، من خلال إعتداء الإحتلال على عائدات الضرائب الفلسطينية، تحت ذريعة دفع مخصصات عائلات الشهداء والأسرى.وأثنى المحافظ أبو بكر على دور وزارة شؤون المرأة ممثلة بالوزيرة د. حمد وطاقم الوزارة، وما تقوم به من برامج وأنشطة لتعزيز مكانة المرأة وحضورها، مشيراً ما تمثله المؤسسات النسوية في محافظة طولكرم من حالة متميزة من التعاون والشراكة الدائمة والمستمرة.هذا واجتمعت الوزيرة حمد ، وبمشاركة المحافظ أبو بكر، مع ممثلات المؤسسات النسوية في محافظة طولكرم، للإطلاع على واقع الحالة النسوية والمتطلبات والإحتياجات وبرامج العمل خلال الفترة القادمة.ومن جانب آخر كرمت د. آمال حمد واللواء عصام أبو بكر نخبة من طالبات محافظة طولكرم المميزات في امتحان الثانوية العامة 2019 "الإنجاز" و الناجحات من ذوي الأسرى والشهداء وذوي الإعاقة و الرياديات في مجالس الطلبة من "جامعتي القدس المفتوحة وفلسطين التقنية "خضوري".خلال حفل نظمته المحافظة بالتعاون مع لجنة المرأة للعمل الإجتماعي بمشاركة أمين سر حركة فتح حمدان سعيفان وممثل مديرية التربية والتعليم بطولكرم نائل القب، وعفاف الزبدة منسقة لجان المرأة للعمل الاجتماعي، وممثلات المؤسسات النسوية، وعائلات المكرمين وممثلي المؤسسات الرسمية، والجهات المختصة ذات العلاقة .وأثنت حمد بأن محافظة طولكرم مميزة بحضورها الكبير بالعلم والتعليم والثقافة، ومع هذه النخبة من الطالبات المتفوقات بالثانوية العامة على مستوى الوطن، وبنات الشهداء والاسرى ، وطالبات من ذوي الإعاقة، وكذلك بتكريم بهادر رزق الله أول رئيسة مجلس طلبة في جامعة القدس المفتوحة، وشيراز البزور رئيسة مجلس طلبة خضوري، مشيرةً إلى أنه ومن خلال هذه المبادرة نرسل رسالة الوطن الواحد، رسالة التكامل والتعاون، التي تحملها القيادة ممثلةً بالرئيس محمود عباس " أبو مازن"، والتي تنطلق منها الحكومة، ووزارة شؤون المرأة، وجميع مؤسساتنا وأطرنا، وفعالياتنا، معبرةً عن شكرها وتقديرها للمحافظ أبو بكر على دعمه المستمر للمؤسسات النسوية، مثنيةً على الجهود المبذولة لإنجاح هذا التكريم.