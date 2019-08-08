المقاصد:طاقما جراحة المنظار الصدري والأعصاب ينجحان باستئصال ورم رئوي متصل بالعمود الفقري

رام الله - دنيا الوطنأجرى طاقم قسم جراحة الصدر في مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية مجموعة من العمليات النوعية والمميزة، حيث تم بنجاح استئصال ورم سرطاني في الرئتين بتعاون حثيث مع طواقم الأقسام المختلفة، وتميزت هذه العمليات الجراحية بطريقة أداء نوعية وتكاملية.العملية الأولى نجحت باستئصال ورم في الرئتين متصل بالعمود الفقري وبالضلع الأول والثاني من القفص الصدري، حيث أجرى د. أحمد خندقجي اختصاصي جراحة الأعصاب في المقاصد جراحة مجهرية من الخلف microscopic surgery ، أدت إلى تحرير الورم من منطقة النخاع الشوكي، وذلك في عملية استغرقت ساعة من الزمن، من ثم أجرى د. فراس أبو عكر اختصاصي الجراحة الصدرية في المقاصد عملية بواسطة المنظار الصدري لتحرير الجزء الأمامي من الورم واستئصاله.وحول العملية، قال د. أحمد خندقجي إن هذا النوع من التدخل الجراحي يعد دقيقا للغاية ومن العمليات الجراحية البالغة الصعوبة، حيث لا يمكن إجراء مثل هذه العمليات إلا في المشافي التي تتميز بأداء نوعي ومتكامل بين الأقسام، بالإضافة إلى توفر الإمكانيات والأجهزة الطبية الأحدث على مستوى العالم.فيما أكد د. فراس أبو عكر أن حالة المريض الصحية ممتازة، وقد تماثل للشفاء بعد عدة أيام، مشددا على أهمية تكامل العمل بين الجراحين والاختصاصيين من أجل إنجاح هذه العمليات، حيث لم تكن العملية لتتم لولا توفر التخصصات الطبية المتعددة في مستشفى المقاصد.عمليات تصحيح تشوه القفص الصدري بالمنظاركما أجرى طاقم قسم جراحة الصدر بالمنظار عدة عمليات نوعية لتصحيح التشوه الخلقي في القفص الصدري، حيث تعتبر مشكلة تحدب أوتقعر أو بروز القفص صدري هي المشكلات الأكثر شيوعا.وحول هذا النوع من العمليات، قال د. فراس أبو عكر إن عمليات تصحيح تشوه القفص الصدري بواسطة المنظار بدأ إجراؤها في مستشفى المقاصد مع بداية العام الجاري، وهو ما يعتبر إضافة طبية نوعية وهامة على صعيد المشافي الوطنية، موضحا أنعملية تقويم القفص الصدري تتم عن طريق تثبيت قضبان معدنية من خلال جروح صغيرة، وبعض هذه العمليات تتم بمساعدة المنظار الجراحي، وتجرى عملية أخرى بعد مرور ٢-٤ سنوات لاستخراج القضبان المعدنية بعد أن يكون القفص الصدري قد اتخذ شكلا طبيعيا.وتجرى هذه العمليات النوعية والمتخصصة في مستشفى المقاصد بجهود متضافرة من قبل الأطباء الاختصاصيين في أقسام الجراحة والممرضين، بالإضافة إلى أقسام الأشعة والتخدير، حيث أكد د. عدنان فرهود رئيس قسم التخدير أن هذه الحالات تعد من الحالات الصعبة جدا بالنسبة للتخدير، وتشكل تحديا كبيرا؛ لأن المريض يتنفس خلال العملية عبر رئة واحدة من خلال أنبوب مزدوج للتنفس، مضيفا أيضا إلى ضرورة وجود طبيب تخدير ذي خبرة طويلة حيث يحتاج المريض خلال العملية إلى مراقبة متواصلة Invasive Monitoring لأن حدوث أي مضاعفات سيؤدي إلى اختلال الأكسجين وتعريض حياة المريض للخطر.من جهته، أثنى د. بسام أبو لبدة المدير العام لمستشفى المقاصد على التعاون بين أقسام المستشفى، بما يسهم في توفير خدمة علاجية متكاملة للمرضى، خاصة فيما يتعلق بالعمليات الجراحية، حيث يؤدي تعاون الاختصاصيين وتكامل عملهم إلى تحقيق أفضل النتائج على صحة المريض.