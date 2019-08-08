شؤون فلسطينية

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل جمهورية نيكاراغوا المعتمد

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل جمهورية نيكاراغوا المعتمد
رام الله - دنيا الوطن
 تسلم  وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، صباح اليوم الخميس ، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، نسخة من أوراق اعتماد ممثل جمهورية نيكاراغوا المعتمد لدى دولة فلسطين السفير مازن الخفش.

وفي بداية اللقاء، رحب د. المالكي بالسفير الجديد مؤكداً على اهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً الى العلاقات التاريخية التي تربط فلسطين ونيكاراغوا، وأضاف المالكي ان اختيار اول سفير لجمهورية نيكاراغوا من اصل فلسطيني يعكس دور وحضور الجالية الفلسطينية هناك. ثمن الوزير المالكي مواقف جمهورية نيكاراغوا الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

بدوره، عبر السفير الخفش عن سعادته بالمهام الجديدة الموكلة اليه، ونقل تحيات الرئيس النيكاراغوي. ووزير الخارجية للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية والى وزير الخارجية د.المالكي . مؤكداً بانه سيعمل من اجل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، أكد على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وفي نهاية اللقاء تمنى الوزير د. المالكي للسفير الخفش النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً الى ان وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين. وحضر مراسم التسليم رئيس المراسم مستشار اول عبير الرمحي، مساعد الوزير لشؤون الأمريكيتين المستشار حنان جرار ومدير الاعلام طارق عيده سكرتير ثالث ليندا دار عيسى وملحق دبلوماسي زينة المصري.


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