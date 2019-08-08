شؤون فلسطينية

برعاية المحيسن.. "اللجنة الحركية للوزارات" تكرّم ناجحي الثانوية العامة

برعاية المحيسن.. "اللجنة الحركية للوزارات" تكرّم ناجحي الثانوية العامة
رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية مفوض التعبئة والتنظيم في حركة "فتح" د. جمال المحيسن؛ نظمّت اللجنة الحركية للوزارات والهيئات الحكومية، وبالتعاون مع المجلس الأكاديمي الفلسطيني، ولجنة الشبيبة الثانوية، اليوم الأربعاء، حفلا حاشدا لتكريم الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة من أبناء العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية.

وأقيم الحفل بحضور د. جمال محيسن، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ورئيس ديوان الموظفين العام د. موسى أبو زيد، ونائب مفوض التعبئة والتنظيم عبد المنعم حمدان، ووكيل وزارة التربية والتعليم د. بصري صالح، وعضو المجلس الثوري أريج الخليلي، ورئيس المجلس الأكاديمي د. جمال حسين، علاوة على أمين سر اللجنة الحركية هيثم عمرو وأعضاء أمانة السر، وأمناء سر وأعضاء المكاتب الفرعية، وذلك في مسرح الهلال الأحمر بمدينة البيرة.

وأكد د. جمال محيسن أن الرهان على الأجيال الطامحة هو رهان على المستقبل، وأن الرد على كل محاولات تغييب شعبنا وقضيته العادلة إنما تتأتى من خلال مواصلة الالتفاف حول سيادة الرئيس والقيادة الفلسطينية، مؤكدا أن هذه الأجيال الطامحة والواعدة هي الرصيد الحقيقي، متمنيا لهم التوفيق وهم يتلمسون مستقبلا مشرقا واعدا نحو التحرر والحرية، وثمّن جهود اللجنة الحركية على الصعد كافة، وحيّا الموظفين وصمودهم، منوها إلى أهمية مواصلة حالة الاصطفاف مع القيادة وهي تتصدى لصفقة القرن.

وفي كلمته الاستهلالية، أكد أمين سر اللجنة هيثم عمرو أن الموظفين الحكوميين يشكلون سندا حقيقيا للقيادة الفلسطينية في هذا الوقت الحرج من عمر القضية، مسجلا اعتزازه وأمانة السر بالمواقف التي يجسدها الموظفون وهم يجعلون من صمودهم ملحمة عطاء ووفاء، مباركا للناجحين والناجحات نجاهم وتفوقهم، وشاكرا كل من ساهم في تنظيم هذا الاحتفال.

من جهته؛ عبر رئيس المجلس الأكاديمي الفلسطيني د.جمال حسين عن اعتزاز المجلس بالتعاون مع اللجنة لتنظيم هذه الاحتفال، مؤكدا أن الاحتفاء بالإبداع يؤسس لتعزيز النجاح، ومثمنا عقد الاحتفال للعام الثاني على التوالي.

وبدوره أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، بالناجحين وبعطاءات ذويهم، منوها إلى أن الانحياز للتعليم خيار إستراتيجي وجزء أصيل من التكوين الفريد لشعبنا، المواصلين وقيادتهم بالتمسك بالثوابت وصونها وفاءً للقيم الوطنية الأصيلة، وشدّد على أهمية اختيار الطلبة تخصصات تنسجم وفرص العمل.

ومن جانبها قدمت محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام تهانيها للناجحين، مشددة على ضرورة أن يكونوا رافدا من روافد إنجاز مشروعنا الوطني، وبناء دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتخلل الحفل الذي تولى عرافته عضو أمانة سر اللجنة الحركية صادق الخضور فقرات فنية لكورال مديرية تربية طوباس، والفنان عبد الرحمن علقم من وزارة التربية والتعليم، وقصيدة شعرية مؤثرة، وجرى في نهايته تكريم الطلبة الناجحين الذين عبرّوا وذويهم عن التقدير الكبير على هذا التكريم الحافل بعديد الدلالات والمعاني.






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