مطلوب منذ ثلاث سنوات يتصل بالشرطة القضائية لتسليم نفسه في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الشرطة الفلسطينية، أن أحد المطلوبين والهارب منذ ثلاث سنوات، قام اليوم الميس، بالاتصال بالشرطة القضائية وتسليم نفسه في مدينة الخليل.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة "أن الشرطة القضائية قد تلقت اليوم اتصالاً من قبل أحد المواطنين أفاد فيه بأنه مطلوب للعدالة وصادر بحقه عدد من المذكرات القضائية ويرغب بتسليم نفسه، بناء على ذلك تحركت دورية الشرطة إلى منزل هذا المطلوب لإلقاء القبض عليه".



وأضافت، أنه ولدى وصول الشرطة إلى المنزل سارع هذا المطلوب بتسليم نفسه وتم جلبه لمديرية الشرطة، علماً بأنه هارب منذ ثلاثة سنوات وصادر بحقه 3 مذكرات قضائية بتهم إصدار شيكات بدون رصيد بلغت قيمتها 122 ألف شيكل.



وأكدت الشرطة تنفيذ هذه المذكرات القضائية حسب الأصول.