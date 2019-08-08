نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين من الضفة







يُضاف إلى المعتقلين قصي عبد عليان، وحسام سميح عليان وكلاهما من بلدة العيسوية في القدس.

فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين آخرين من محافظة رام الله والبيرة وهم: عمر عيسى اشتية، عريب بكر نصر وكلاهما من بلدة كفر نعمة، إضافة إلى المواطن ثائر سمير نخلة وهو من مخيم الجلزون.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس ثمانية مواطنين من محافظات جنين ورام الله والبيرة والقدس.وبين نادي الأسير أن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة جنين وهما: محمد حنايشة، وهادي صباح نزال، وفادي زكارنة حيث جرى اعتقاله في وقت متأخر من مساء أمس أثناء تواجده في محكمة سالم العسكرية التابعة للاحتلال.