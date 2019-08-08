شؤون فلسطينية

جامعة الأزهر تفوز بقيادة مشروع دولي لتعزيز ممارسة التغذية السريرية والحميات بفلسطين

جامعة الأزهر تفوز بقيادة مشروع دولي لتعزيز ممارسة التغذية السريرية والحميات بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
سجلت جامعة الأزهر-غزة إنجازاً نوعياً على مستوى برنامج الاتحاد الأوروبي ايراسموس بلس (ERASMUS+) في محور بناء قدرات في مجال التعليم العالي، من خلال تمكنها من الفوز بقيادة مشروع لتعزيز ممارسة التغذية السريرية والحميات في فلسطين؛ من خلال قسم التغذية السريرية بكلية العلوم الطبية التطبيقة.

وأعرب الاستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا رئيس الجامعة عن اعتزاز الجامعة بإنجازاتها الأكاديمية والبحثية على المستوى الدولي، مؤكداً على أهمية المشروع والذي يمثل نقلة نوعية في تطور الكلية وانفتاحها العلمي نحو الجامعات العربية والأوربية بالشراكة والتعاون للولوج إلى برامج الدراسات العليا المشتركة، مشيداً بالجهود التي بذلها فريق إعداد المشروع.

يذكر بأن مشروع تعزيز ممارسة التغذية السريرية والحميات في فلسطين والذي فازت به الجامعة يعد مشروعاً من أصل أربعة مشاريع فائزة على مستوى الجامعات الفلسطينية و163 مقترحاً فائزاً على المستوى العالمي، من بين 833 مقترحاً مقدماً على المستوى العالمي.

وأعتبر الدكتور علي أبو زيد عميد التخطيط والجودة فوز الجامعة بقيادة هذا المشروع الدولي رصيداً جديداً يضاف لسجل الجامعة المشرف في قيادة المشاريع الدولية و المشاركة فيها، مؤكداً على حرص الجامعة وضمن خطتها الاستراتيجية الثلاثية على تطوير البرامج التعليمية التي تدعم التنمية المجتمعية المستدامة، و تعظيم قدرات البحث العلمي والابتكار في المجالات ذات الأهمية الوطنية والدولية.

وأوضح الدكتور ايهاب نصر رئيس قسم التغذية السريرية بأن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس والقوى العاملة في مجال التغذية وتطوير دليل التدريب على مناهج التغذية مع أحدث مبادئ التغذية السريرية لتدريب أخصائيي التغذية وغيرهم من العاملين في مجال الصحة، كما يهدف المشروع إلى تزويد مختبرات الأغذية والتغذية بالمهارات العملية المتقدمة والتطبيق الفعال للأدوات والتقنيات الحديثة.

وسيتم تنفيذ أنشطة هذه المشاريع على مدار ثلاثة سنوات ابتداءً من أكتوبر 2019 أو يناير 2020، ويضم المشروع شراكة مع عدة جامعات فلسطينية وأوروبية وهي جامعة الخليل وكلية فلسطين التقنية ومستشفى الوفاء وجامعة روز – بلغاريا ومعهد التأهيل الجامعي - سلوفينيا وأكاديمية العلوم الصحية في بولندا.

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