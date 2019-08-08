شؤون فلسطينية

أول تعليق لحركة حماس على عملية (غوش عتصيون)

أول تعليق لحركة حماس على عملية (غوش عتصيون)
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)؛ بيانًا صحفيًا تعقيبًا على عملية (غوش عتصيون) في مدينة بيت لحم، والتي قتل فيها جندي إسرائيلي.

وقالت حماس في بيانها: "نحيي أبناء شعبنا الأبطال المقاومين منفذي العملية البطولية التي قُتل فيها جندي من جيش الاحتلال، كان يتلقى التعليم في كلية عسكرية تُخرِّجُ المتطرفين الذين يحملون عقائد تلمودية توراتية لقتل أبناء شعبنا والاستيلاء على أرضه".

وأضافت الحركة: أن "المقاومة في الضفة هي أصيلة في أبنائها الأحرار الذين ما توقفوا عن تقديم الغالي والنفيس من أجل أرضهم وحماية مدينة القدس التي تنتهك مقدساتها وبيوتها، وتشرد مئات العائلات فيها بقرار من حكومة الاحتلال التي قررت تفريغ المدينة من أهلها الفلسطينيين".

وتابعت: "ندعو السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية إلى الانحياز لخيار شعبنا في الدفاع عن أرضه، ووقف التنسيق الأمني بشكل حقيقي، والبدء بمقاومة حقيقية وفعلية على الأرض، وتوجيه الجماهير الفلسطينية نحو حالة نضالية شعبية يكون عنوانها التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة".

وأوضحت حماس في البيان، "ندعو أبناء شعبنا البطل الذي عودنا دائما على احتضان المقاومين، إلى مواصلة هذا الأثر الطيب الذي عُرف به أبناء شعبنا مع الشهيد البطل عمر أبو ليلى، والشهيد البطل أشرف نعالوة، وعاصم البرغوثي، حيث كانت بيوت أبناء شعبنا مفتوحة لهم تحتضنهم وتدافع عنهم حتى الرمق الأخير".

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