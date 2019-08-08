شؤون فلسطينية

بعد عملية (غوش عتصيون).. الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية بالخليل وبيت لحم

بعد عملية (غوش عتصيون).. الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية بالخليل وبيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، من إجراءاتها العسكرية في مناطق شمال الخليل والطرق المؤدية إلى مدينة بيت لحم، وذلك عقب عملية قتل جندي إسرائيلي فجر اليوم في منطقة عتصيون. 

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تواجدت بشكل كثيف في مناطق الخليل وبيت لحم والطرق الواصلة بينهما، وخاصة مداخل مخيم العروب، وقرية شيوخ العروب، وواد سعير، وبيت عينـون شرق المدينة.

وأكد شهود عيان، أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مدخل البلدات والقرى شمال الخليل، وفتشت المركبات ودققت في هويات المواطنين. 

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.

ويأتي اقتحام قوات الاحتلال، للبلدة، في أعقاب عثورها على جثة أحد جنودها قرب مستوطنة "مغدال عوز" في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم.

يذكر أن عددا من النشطاء الفلسطينيين أطلقوا حملة إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة أصحاب المحال التجارية وكل من لديه كاميرا مراقبة في مدينة الخليل وبيت لحم والشوارع الرئيسية والقرى المحيطة بها، لحذف تسجيلاتها فورا، وذلك لمنع الاحتلال من الوصول لمنفذ عملية أسر وقتل الجندي الصهيوني قرب مستوطنة غوش عتصيون صباح اليوم.

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