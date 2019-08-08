وزير السكك الحديدية في باكستان يعلن تعليق حركة القطارات مع الهند



وقالت وزارة الخارجية الهندية: "تأسف حكومة الهند للخطوات التي أعلنتها باكستان أمس وستحث ذلك البلد على إعادة النظر فيها حتى يتسنى الحفاظ القنوات الطبيعية للاتصالات الدبلوماسية".



وألغت نيودلهي وضعاً خاصاً كان يسري على الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه.

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير السكك الحديدية في باكستان، اليوم الخميس، تعليق حركة القطارات مع الهند.جاء ذلك بعد يوم واحد من قرار لإسلام أباد طرد السفير الهندي من البلاد، على خلفية الأزمة بين البلدين بشأن كشمير.وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان: إن الهند حثت باكستان يوم الخميس على إعادة النظر في قرارها خفض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.