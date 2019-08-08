الشعبية: المقاومة وعلى رأسها المُسلحة هي الطريقة الأنجع لكنس المستعمرات

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رام الله - دنيا الوطن

أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعملية خطف جندي إسرائيلي، وقتله، جنوب بيت لحم، مؤكدةً أنّها "الرد الطبيعي على وجود الاحتلال، كما أنها تثبت مجدداً أن المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المُسلحة، في الضفة تحديداً، هي الطريقة الأنجع والخطوة الإستراتيجية الأكثر أولوية لكنس المستعمرات عن أرضنا ودحر الاحتلال".



واعتبرت الجبهة أن تنفيذ العملية بهذه الجرأة وفي توقيت احتدام العملية الانتخابية داخل إسرائيل، له دلالات كبيرة، كما أنّه يُوجه رسائل مهمة إلى قادة الاحتلال، بأن المقاومة حاضرة وقادرة على خلط الأوراق، وإحباط كل المساعي الهادفة إلى تطويع مناطق الضفة، خدمةّ لمخططات وبرامج قادة الاحتلال والأحزاب الصهيونية".



وختمت بالتأكيد على أن لا مستوطن ولا مستعمرة ولا

جندي آمنٌ، في أي بقعة من أرض فلسطين، وعلى وجه الخصوص في الضفة، وقالت الجبهة "على العدو الصهيوني المجرم أن يعي درس عملية اليوم التي أطاحت بالمنظومة الأمنية، وكذلك حالة الحصار وتشديد الخناق على مناطق الضفة بالكامل".