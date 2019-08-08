شؤون فلسطينية

الديمقراطية: عملية (غوش عتصيون) حق مشروع لشعبنا للرد على جرائم الاحتلال

الديمقراطية: عملية (غوش عتصيون) حق مشروع لشعبنا للرد على جرائم الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
باركت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين العملية التي وقعت صباح اليوم في مستوطنة (غوش عتصيون)، والتي أدت لمقتل جندي إسرائيلي جنوب بيت لحم بالضفة الفلسطينية، ووصفتها بالبطولية والحق المشروع للشعب الفلسطيني؛ للرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.

وثمن تامر عوض الله، عضو اللجنة المركزية للجبهة في تصريح إذاعي لـ (صوت الوطن) العملية وقال: إن "العملية جاءت للرد على الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية و القدس، وقطاع غزة، والتي كان آخرها عمليات الهدم في حي واد الحمص، والاقتحامات اليومية للأقصى، وبناء مستوطنات جديدة على أراضي المواطنين، والاعتداء على الأسرى والمتظاهرين العزل في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأضاف عوض الله: إن "إجراءات الاحتلال وتصاعد عدوانه على شعبنا وأرضنا وقدسنا لن تثني شعبنا على مواصلة مسيرته ومقاومته بشتى الأشكال والوسائل النضالية، مؤكداً أن كافة الخيارات مفتوحة أمام شعبنا ومقاومته للجم العدوان".

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