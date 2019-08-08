الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل ومنشأة صناعية في بيت عوا بالخليل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم أربعة منازل ومنشأة صناعية في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.



وقال رئيس بلدية بيت عوا عبد الكريم مسالمة: "إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وادهمت خلة الفول وسلمت المواطنين إخطارات بهدم أربعة منازل مأهولة بالسكان، تعود ملكيتها لكل من: علي أحمد علي السويطي، وثائر عبد الهادي أبو غالية، وحسن أحمد عبد الفتاح السويطي، ومحمد عارف موسى السويطي، إضافة إلى منشأة صناعية تعود للمواطن وسام عبد العزيز السويطي، بحجة البناء دون ترخيص"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأضاف: "إن هذه المنازل تقع ضمن المخطط الهيكلي للبلدة"، مطالبا الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية بالتدخل ووقف تنفيذ هذه الإخطارات.