شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من الضفة

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من الضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، ثمانية مواطنين من محافظات جنين ورام الله والبيرة والقدس.

وبين نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من محافظة جنين، وهم: محمد حنايشة، وهادي صباح نزال، إضافة إلى فادي زكارنة أثناء تواجده في محكمة سالم العسكرية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: عمر عيسى اشتية، وعريب بكر نصر، وكلاهما من بلدة كفر نعمة، وثائر سمير نخلة من مخيم الجلزون.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين قصي عبد عليان، وحسام سميح عليان من بلدة العيسوية في القدس.

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