الاحتلال يقتحم بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.



وأفاد الناشط حمد طقاطقة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقة واد صوصة، وشرعت بعمليات تمشيط في الاراضي الزراعية على مدخل البلدة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



ويأتي اقتحام قوات الاحتلال، للبلدة، في اعقاب عثورها على جثة أحد جنودها قرب مستوطنة "مغدال عوز" في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم.



وزعم متحدث باسم جيش الاحتلال أن "الجندي قد قتل نتيجة تعرضه للطعن".