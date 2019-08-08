بمناسبة عيد الأضحى.. Ooredoo تطلق حملة "إلك منا عيدية ضعف دقائقك هدية"

أعلنت شركة Ooredoo فلسطين عن إطلاق حملة جديدة لجميع مشتركيها الحاليين والجدد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تحت عنوان "إلك منا عيدية... ضعف دقائقك هدية"، لتكافئ بها مشتركيها ولتقدم نموذجًا مميزًا من الوقوف بجانب المواطنين في ظل الأزمة المالية الراهنة والأوضاع الإقتصادية الصعبة.







وقالت الشركة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذه الحملة تأتي تناغمًا مع توجيهات الحكومة وتوجيهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة بالدكتور اسحق سدر، بالتخفيف عن كاهل المواطنين ودعم صمودهم في ظل الأزمة المالية والظرف الإقتصادي الإستثنائي الذي يمر به شعبنا الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنوأوضحت الشركة أنه بإمكان المشتركين في الضفة الغربية التمتع بحملة "ْإلك منا عيدية... ضعف دقائقك هدية"، التي تمنح أي مشترك يقوم بشراء أي من الحزم الشهرية ضعف رصيد دقائقه ليتمتع المشترك بعدد دقائق مضاعف يمكنه من التواصل والتمتع بأفضل وأقوى وأسرع خدمات في فلسطين. بالتزامن مع ذلك أطلقت الشركة حملة خاصة لمشتركيها في قطاع غزة تحت عنوان "لعيون الغزوية.. دقائق مجانية"، التي توفر عدد ضخم من الدقائق المجانية على حزم الدقائق.وختمت الشركة بتوجيه برقية معايدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وقالت: "إن خدماتنا المميزة ستبقى تحت تصرف المواطن الفلسطيني في كافة الظروف، وسنعمل في عائلة Ooredoo جاهدين على التكيف مع المتغيرات لنبقى العنوان الأول في تميز الخدمات بالنسبة لمشتركينا، لأن المواطن الفلسطيني يستحق أفضل الخدمات وأقواها".