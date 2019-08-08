الاحتلال يستولي على جرار زراعي في الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على جرار في منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية.



وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة، واستولت على جرار زراعي يعود للمواطن أحمد ذياب أبو خيزران، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



يذكر أن قوات الاحتلال استولت خلال هذا الأسبوع على عدد من المركبات والشاحنات والجرارات الزراعية، في المنطقة ذاتها.