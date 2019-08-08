دولي

الرئيس الإيراني يكشف عن أربعة "فنون" في إسقاط الطائرة الأمريكية

الرئيس الإيراني يكشف عن أربعة "فنون" في إسقاط الطائرة الأمريكية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تطرق الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى حادثة إسقاط قوات بلاده الطائرة الأمريكية المسيرة، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك بصواريخ ورادارات بلاده له متعة خاصة.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" عن الرئيس روحاني تنويهه في هذا الصدد بأن إيران "لا تستهدف إلا المعتدين سواء كانوا في طائرة مسيرة أو طائرة أو سفينة".

واحتفى الرئيس الإيراني خلال لقاء مع طلبة الجامعات، بإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة وعدها فناً، مضيفاً: "إسقاطها بصواريخ إيرانية فن ثاني، ورصدها بالرادارات الإيرانية فن ثالث، وإقفالها بالأنظمة الإيرانية فن رابع، وكل ذلك بإنجاز إيراني".

وفي سياق آخر، قال الرئيس الإيراني إن "المسؤولين الأمريكين كانوا يظنون منذ سنة ونصف أنهم سيصلون إلى هدفهم في تغيير نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بنسبة 90%، لكنهم اليوم لا يضعون هذا الاحتمال حتى بنسبة واحد بالمائة".

ورأى روحاني أن بلاده يمكنها أن تستثمر الظروف الصعبة التي تعيشها بطريقة أخرى في بناء المستقبل، لافتا في هذا السياق إلى أن "سنوات الحرب التي خاضتها إيران في السابق مكنتها من تحقيق الكثير من الإنجازات لاحقاً".

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