شؤون فلسطينية

رام الله: الاحتلال يعتقل شاباً ويصيب العشرات بحالات اختناق بمخيم الجلزون

رام الله: الاحتلال يعتقل شاباً ويصيب العشرات بحالات اختناق بمخيم الجلزون
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من مخيم الجلزون شمال رام الله، وأصابت عددا من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات.

وأفادت مصادر محلية لـ(وفا)، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ثائر سمير نخلة (28 عاما)، عقب دهم منزل ذويه في المخيم، وتفتيشه.  

كما داهمت تلك القوات عددا من منازل المواطنين في المخيم، وفتشتها، تطور الأمر إلى مواجهات مع الشبان، أصيب خلالها العشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، وجرى معالجتهم ميدانيا.

أخبار ذات صلة

بلدية غزة تنهي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بلدية غزة تنهي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

منظمة التعاون الإسلامي تدين التفجير الإرهابي في &#34;كابول&#34;

منظمة التعاون الإسلامي تدين التفجير الإرهابي في "كابول"

الإسلامية المسيحية تدعو لتأدية صلاة وشعائر عيد الأضحى في الأقصى المبارك

الإسلامية المسيحية تدعو لتأدية صلاة وشعائر عيد الأضحى في الأقصى المبارك

الإحصاء الفلسطيني: يعلن جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر &#34;تموز&#34;

الإحصاء الفلسطيني: يعلن جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر "تموز"

قيادي فتحاوي: على نقابة الأطباء إنهاء إجراءاتها بحق وزارة الصحة بدلًا من المناكفة

قيادي فتحاوي: على نقابة الأطباء إنهاء إجراءاتها بحق وزارة الصحة بدلًا من المناكفة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الاقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الاقصى

وفد من البنك الدولي ومركز تطوير المؤسسات الأهلية يزور جمعية الهلال الاحمر بغزة

وفد من البنك الدولي ومركز تطوير المؤسسات الأهلية يزور جمعية الهلال الاحمر بغزة

شاهد: شوارع باسم عرفات وهنية وحماس وسط تل أبيب

شاهد: شوارع باسم عرفات وهنية وحماس وسط تل أبيب

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

رام الله: الاحتلال يعتقل شاباً ويصيب العشرات بحالات اختناق بمخيم الجلزون

رام الله: الاحتلال يعتقل شاباً ويصيب العشرات بحالات اختناق بمخيم الجلزون

بلدية غزة تنهي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بلدية غزة تنهي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

منظمة التعاون الإسلامي تدين التفجير الإرهابي في &#34;كابول&#34;

منظمة التعاون الإسلامي تدين التفجير الإرهابي في "كابول"

الإسلامية المسيحية تدعو لتأدية صلاة وشعائر عيد الأضحى في الأقصى المبارك

الإسلامية المسيحية تدعو لتأدية صلاة وشعائر عيد الأضحى في الأقصى المبارك

الإحصاء الفلسطيني: يعلن جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر &#34;تموز&#34;

الإحصاء الفلسطيني: يعلن جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر "تموز"

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الاقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الاقصى

وفد من البنك الدولي ومركز تطوير المؤسسات الأهلية يزور جمعية الهلال الاحمر بغزة

وفد من البنك الدولي ومركز تطوير المؤسسات الأهلية يزور جمعية الهلال الاحمر بغزة

تقديم ترشيح الأستاذ عامر العظم لجائزة الشيخ حمد للترجمه والتفاهم الدولي

تقديم ترشيح الأستاذ عامر العظم لجائزة الشيخ حمد للترجمه والتفاهم الدولي

منوعات

مريم حسين متهمة بالإساءة للعباءة الخليجية بعدما حولتها إلى لباس بحر فجأة

مريم حسين متهمة بالإساءة للعباءة الخليجية بعدما حولتها إلى لباس بحر فجأة

رسالة بالعربية.. أول تعليق لجينيفر لوبيز عن حفلها بمصر بعد دعوات لمقاطعته

رسالة بالعربية.. أول تعليق لجينيفر لوبيز عن حفلها بمصر بعد دعوات لمقاطعته

نجمة مصرية شهيرة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

نجمة مصرية شهيرة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

فنان لبناني يثير الجدل: &#34;الصباط اللي بلبسه بإجري بساوي معاشك 9 أشهر&#34;

فنان لبناني يثير الجدل: "الصباط اللي بلبسه بإجري بساوي معاشك 9 أشهر"

بعد صراع مع المرض.. وفاة أرملة الفنان سيد زيان

بعد صراع مع المرض.. وفاة أرملة الفنان سيد زيان

ضم حلا الترك وشقيقها لوالدهما واسقاط الحضانة عن أمهما لأنها &#34;مُهملة&#34;

ضم حلا الترك وشقيقها لوالدهما واسقاط الحضانة عن أمهما لأنها "مُهملة"

&#34;إيه الهزار ده؟&#34;.. تغيير الأبراج يُثير جدلًا واسعًا بين النشطاء و&#34;الفلك&#34; يحسم الأمر

"إيه الهزار ده؟".. تغيير الأبراج يُثير جدلًا واسعًا بين النشطاء و"الفلك" يحسم الأمر

شاهد الصورة الأكثر تداولاً.. ريا أبي راشد بلقاء تلفزيوني مع طليقة زوجها

شاهد الصورة الأكثر تداولاً.. ريا أبي راشد بلقاء تلفزيوني مع طليقة زوجها

شظايا انفجار معهد الأورام بالقاهرة تطال أروى

شظايا انفجار معهد الأورام بالقاهرة تطال أروى

فتاة حسناء تُحرج محمد رمضان بالأحضان والقبلات

فتاة حسناء تُحرج محمد رمضان بالأحضان والقبلات

عربي

برلماني عراقي: لسنا بحاجة الآن لـ(إس-400)

برلماني عراقي: لسنا بحاجة الآن لـ(إس-400)

ضاحي خلفان يطرح سيناريو لتقسيم اليمن

ضاحي خلفان يطرح سيناريو لتقسيم اليمن

التحالف العربي يدعو الأطراف اليمنية لـ &#34;تحكيم العقل&#34;

التحالف العربي يدعو الأطراف اليمنية لـ "تحكيم العقل"

برلماني عراقي: بغداد ليست بحاجة لمنظومة &#34;إس–400&#34; الروسية

برلماني عراقي: بغداد ليست بحاجة لمنظومة "إس–400" الروسية