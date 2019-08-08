رام الله: الاحتلال يعتقل شاباً ويصيب العشرات بحالات اختناق بمخيم الجلزون

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من مخيم الجلزون شمال رام الله، وأصابت عددا من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات.



وأفادت مصادر محلية لـ(وفا)، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ثائر سمير نخلة (28 عاما)، عقب دهم منزل ذويه في المخيم، وتفتيشه.



كما داهمت تلك القوات عددا من منازل المواطنين في المخيم، وفتشتها، تطور الأمر إلى مواجهات مع الشبان، أصيب خلالها العشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، وجرى معالجتهم ميدانيا.