بلدية غزة تنهي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك





رام الله - دنيا الوطنأنهت بلدية غزة استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وستبدأ بتطبيق خطة وضعتها لاستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتشمل؛ جمع وترحيل النفايات قبل وخلال أيام العيد، ضخ كميات إضافية من المياه لتلبية احتياجات المواطنين، وتجهيز المسلخ لاستقبال الأضاحي، فتح الحدائق لاستقبال الزوار، وتنظيم الشوارع والأسواق ومنع إغلاق الطرقات لتسهيل حركة المواطنين في المدينة .وذكرت البلدية أن خطة النظافة سيبدأ العمل بها يوم بعد غداً السبت ( يوم الوقفة ) وتتضمن توزيع العمل على ورديتين صباحية ومسائية للقيام بأعمال النظافة في كافة أحياء المدينة وشوارعها لاسيما في الأحياء السكنية والمناطق التجارية والأسواق التي تزداد فيها كميات النفايات خلال الأيام التي تسبق العيد.وأوضحت البلدية أن " يوم الوقفة " ستعمل ورديتين صباحية ومسائية لجمع النفايات، حيث ستعمل الوردية الصباحية من الساعة الخامسة والنصف صباحاً وحتى الساعة 10:30 صباحاً ويعمل بها نحو 400 عاملاً وإدارياً، بالإضافة إلى 8 آليات ستعمل من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة 6 مساءً لترحيل النفايات ، فيما ستبدأ الوردية الليلية عملها من الساعة 9 ليلاً وحتى الساعة وحتى الساعة 5 فجراً من اليوم التالي وسيتركز عملها على جمع النفايات من الأسواق والميادين والشوارع الرئيسة وتفريغ حاويات النفايات.وأضافت أن وردية واحدة ستعمل في اليوم الأول من العيد وتبدأ من الساعة 5 وحتى الساعة 30 :10 صباحاً وسيتركز العمل خلالها على تنظيف جميع شوارع المدينة وتفريغ حاويات النفايات وترحيلها للمكب الرئيس شرق المدينة.وبينت أنه تم تخصيص وردتين صباحية ومسائية للعمل ثاني وثالث ورابع أيام العيد، وستعمل الوردية الأولى من الساعة 5:30 ظهرا وحتى الساعة 30 : 10 صباحاً وسيتركز عملها على جمع وترحيل النفايات من كافة مناطق المدينة وترحيلها للمكب الرئيس، فيما ستعمل الوردية الثانية من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة 6 مساءً .وفيما يتعلق بخدمة المياه والصرف الصحي أوضحت البلدية أن طواقم الإدارة العامة للمياه والصرف الصحي ستعمل خلال أيام العيد على زيادة ساعات عمل آبار المياه لضخ كميات إضافية بنسبة 20 % لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين خلال فترة العيد، وكذلك معالجة أي طفح للصرف الصحي، حيث ستعمل ثلاث فرق من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 11 ليلاً لمعالجة أي مشاكل قد تطرأ في شبكات الصرف الصحي والمحطات، داعيةً المواطنين لضرورة ترشيد استهلاك المياه خلال فترة العيد والحفاظ على شبكات الصرف الصحي وعدم رمي مخلفات الذبح في داخلها حتى لاتتسبب في انسداداها .وبخصوص عمل الحدائق واستقبال المواطنين أوضحت البلدية أنه سيتم فتح جميع الحدائق أمام المواطنين لاسيما حديقة البلدية الرئيس في شارع عمر المختار وحديقة الحيوان في حي الزيتون جنوب المدينة من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 7 والنصف مساءً طيلة أيام العيد، وكذلك تم تجهيز المسلخ البلدي التابع للبلدية لذبح الأضاحي بدءاً من ثاني أيام العيد .وفيما يتعلق بتنظيم الأسواق ومنع إغلاق الشوارع الرئيسة في المدينة من قبل أصحاب البسطات؛ قالت البلدية إن طواقمها بالتعاون مع شرطة البلديات تواصل جهودها لتنظيم الطرق ومنع التعدي على الأرصفة والشوارع وتسهيل حركة مرور المواطنين وستعمل خلال الأيام التي تسبق العيد حتى ساعات الفجر الأولى للحافظ على النظام في المدينة.ودعت البلدية أصحاب المحلات التجارية والبسطات العشوائية إلى ضرورة المحافظة على النظام العام وعدم إغلاق الأرصفة والشوارع العامة والتعاون مع موظفيها العاملين في الميدان حفاظا على النظام ولمنع وقوع أي حوادث قد تنتج بفعل إغلاق الأرصفة والطرقات، موضحةً أنه يتم السماح لأصحاب البسطات بالعمل والبيع بشرط عدم إغلاق الأرصفة والشوارع وإعاقة حركة مرور المواطنين في الأسواق والمناطق التجارية من المدينة .