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برلماني عراقي: لسنا بحاجة الآن لـ(إس-400)

برلماني عراقي: لسنا بحاجة الآن لـ(إس-400)
رام الله - دنيا الوطن
صرح عضو مجلس النواب (البرلمان) العراقي، ساركوت شمس الدين، بأن العراق ليس بحاجة الآن لأنظمة الدفاع الجوي الروسية (إس–400).

وقال شمس الدين: "ما نملكه الآن من معدات عسكرية كاف، أعتقد أنه يتوجب علينا أن نستثمر في أشياء أخرى، الآن يجب أن نستثمر في النفط والسكك الحديدية والطرق، والبنية التحتية الأخرى، وليس في منظومة (إس–400)، مؤكدا أن منظومة الدفاع الروسية (إس-400) غير لازمة للعراق الآن، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وفي الوقت نفسه، أقر عضو البرلمان، بأن العراق قد يحتاج في المستقبل إلى مثل هذه المنظومات الدفاعية، لكنه أبدى تحفظا على امتلاك هذه المنظومة الروسية، كون ذلك سيضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة.

وألمح النائب إلى أن العراق يجب ألا يدمر العلاقات مع واشنطن، كونها "ملتزمة بحماية العراق من التهديدات الخارجية والداخلية".

هذا وفي وقت سابق، أعلن السفير العراقي لدى روسيا، حيدر منصور هادي العذاري، أن الحكومة العراقية قررت شراء منظومة (إس-400) لكن لا توجد خارطة طريق حول مواعيد محددة لهذه المسألة بعد.

يذكر أنه سبق وأعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، أن سوريا والعراق والسودان ومصر تعتبر من بين الدول المحتملة لشراء منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز (إس-400).

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