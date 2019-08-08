معتبراً الفلافل والحمص أكلات إسرائيلية.. مُدون سعودي يطالب الإسرائيليين بزيارة المملكة

رام الله - دنيا الوطن

وجه المدون السعودي، محمد سعود، الذي زار إسرائيل مؤخراً، دعوةً مفتوحة للإسرائيليين لزيارة المملكة العربية السعودية، مؤكداً حبه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.





وقال سعود، وفق القناة الإسرائيلية الـ 13: إن الإسرائيليين لن يشعروا أنهم غرباء في السعودية، وأنه حينما زار إسرائيل شعر وكأنه في بيته.







وأضاف: "أحب نتنياهو وإسرائيل وأريد أن أرى الإسرائيليين في المملكة العربية السعودية، لقد التقيت ابن نتنياهو وأعتبره صديقي وتحدثنا خلال اللقاء عن قضايا مشتركة مثل سياسة إسرائيل تجاه جمهورية إيران الإسلامية ودول الشرق الأوسط وسياستها تجاه النظام الإيراني".







وتابع: "إنني معجب جداً بالطعام الإسرائيلي مثل الحمص والفلافل، لأنه ذو طعم شهي، فلم آكل طعاماً بهذه الكمية قبل زيارتي لإسرائيل، كما أنني أحب أغاني المطربين والمطربات الإسرائيليين: حافا ألبرشتاين وعاوفرا حازا، شوشانا دماري، عيدان بن زاكين، ساريت حداد، قائمتي مليئة بالمغنين الإسرائيليين".



وتوجه سعود بالشكر إلى "أعضاء الكنيست الإسرائيلي، ووزارة الخارجية التي وجهت له الدعوة لزيارة إسرائيل، خاصة حسن كعيبة المتحدث باسم الوزارة باللغة العربية، والمكلف بالتواصل مع الشخصيات العربية، وأقترح منحه جائزة نوبل للسلام".