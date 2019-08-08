عربي

معتبراً الفلافل والحمص أكلات إسرائيلية.. مُدون سعودي يطالب الإسرائيليين بزيارة المملكة

معتبراً الفلافل والحمص أكلات إسرائيلية.. مُدون سعودي يطالب الإسرائيليين بزيارة المملكة
المطبع محمد سعود
رام الله - دنيا الوطن
وجه المدون السعودي، محمد سعود، الذي زار إسرائيل مؤخراً، دعوةً مفتوحة للإسرائيليين لزيارة المملكة العربية السعودية، مؤكداً حبه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال سعود، وفق القناة الإسرائيلية الـ 13: إن الإسرائيليين لن يشعروا أنهم غرباء في السعودية، وأنه حينما زار إسرائيل شعر وكأنه في بيته.

وأضاف: "أحب نتنياهو وإسرائيل وأريد أن أرى الإسرائيليين في المملكة العربية السعودية، لقد التقيت ابن نتنياهو وأعتبره صديقي وتحدثنا خلال اللقاء عن قضايا مشتركة مثل سياسة إسرائيل تجاه جمهورية إيران الإسلامية ودول الشرق الأوسط وسياستها تجاه النظام الإيراني".

وتابع: "إنني معجب جداً بالطعام الإسرائيلي مثل الحمص والفلافل، لأنه ذو طعم شهي، فلم آكل طعاماً بهذه الكمية قبل زيارتي لإسرائيل، كما أنني أحب أغاني المطربين والمطربات الإسرائيليين: حافا ألبرشتاين وعاوفرا حازا، شوشانا دماري، عيدان بن زاكين، ساريت حداد، قائمتي مليئة بالمغنين الإسرائيليين".

وتوجه سعود بالشكر إلى "أعضاء الكنيست الإسرائيلي، ووزارة الخارجية التي وجهت له الدعوة لزيارة إسرائيل، خاصة حسن كعيبة المتحدث باسم الوزارة باللغة العربية، والمكلف بالتواصل مع الشخصيات العربية، وأقترح منحه جائزة نوبل للسلام".

أخبار ذات صلة

برلماني عراقي: لسنا بحاجة الآن لـ(إس-400)

برلماني عراقي: لسنا بحاجة الآن لـ(إس-400)

ضاحي خلفان يطرح سيناريو لتقسيم اليمن

ضاحي خلفان يطرح سيناريو لتقسيم اليمن

التحالف العربي يدعو الأطراف اليمنية لـ &#34;تحكيم العقل&#34;

التحالف العربي يدعو الأطراف اليمنية لـ "تحكيم العقل"

برلماني عراقي: بغداد ليست بحاجة لمنظومة &#34;إس–400&#34; الروسية

برلماني عراقي: بغداد ليست بحاجة لمنظومة "إس–400" الروسية

فجر السبت.. الكعبة المشرفة تكتسي حلتها الجديدة

فجر السبت.. الكعبة المشرفة تكتسي حلتها الجديدة

شقيق أمير قطر مُتهم بالتحريض على القتل

شقيق أمير قطر مُتهم بالتحريض على القتل

بأرقام فلكية.. شاهد أبرز المتبرعين لمعهد الأورام بعد الحادث الإرهابي

بأرقام فلكية.. شاهد أبرز المتبرعين لمعهد الأورام بعد الحادث الإرهابي

المُنصف المرزوقي يُودع أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية

المُنصف المرزوقي يُودع أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

رام الله: الاحتلال يعتقل شاباً ويصيب العشرات بحالات اختناق بمخيم الجلزون

رام الله: الاحتلال يعتقل شاباً ويصيب العشرات بحالات اختناق بمخيم الجلزون

بلدية غزة تنهي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بلدية غزة تنهي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

منظمة التعاون الإسلامي تدين التفجير الإرهابي في &#34;كابول&#34;

منظمة التعاون الإسلامي تدين التفجير الإرهابي في "كابول"

الإسلامية المسيحية تدعو لتأدية صلاة وشعائر عيد الأضحى في الأقصى المبارك

الإسلامية المسيحية تدعو لتأدية صلاة وشعائر عيد الأضحى في الأقصى المبارك

الإحصاء الفلسطيني: يعلن جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر &#34;تموز&#34;

الإحصاء الفلسطيني: يعلن جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر "تموز"

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الاقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الاقصى

وفد من البنك الدولي ومركز تطوير المؤسسات الأهلية يزور جمعية الهلال الاحمر بغزة

وفد من البنك الدولي ومركز تطوير المؤسسات الأهلية يزور جمعية الهلال الاحمر بغزة

تقديم ترشيح الأستاذ عامر العظم لجائزة الشيخ حمد للترجمه والتفاهم الدولي

تقديم ترشيح الأستاذ عامر العظم لجائزة الشيخ حمد للترجمه والتفاهم الدولي

منوعات

مريم حسين متهمة بالإساءة للعباءة الخليجية بعدما حولتها إلى لباس بحر فجأة

مريم حسين متهمة بالإساءة للعباءة الخليجية بعدما حولتها إلى لباس بحر فجأة

رسالة بالعربية.. أول تعليق لجينيفر لوبيز عن حفلها بمصر بعد دعوات لمقاطعته

رسالة بالعربية.. أول تعليق لجينيفر لوبيز عن حفلها بمصر بعد دعوات لمقاطعته

نجمة مصرية شهيرة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

نجمة مصرية شهيرة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

فنان لبناني يثير الجدل: &#34;الصباط اللي بلبسه بإجري بساوي معاشك 9 أشهر&#34;

فنان لبناني يثير الجدل: "الصباط اللي بلبسه بإجري بساوي معاشك 9 أشهر"

بعد صراع مع المرض.. وفاة أرملة الفنان سيد زيان

بعد صراع مع المرض.. وفاة أرملة الفنان سيد زيان

ضم حلا الترك وشقيقها لوالدهما واسقاط الحضانة عن أمهما لأنها &#34;مُهملة&#34;

ضم حلا الترك وشقيقها لوالدهما واسقاط الحضانة عن أمهما لأنها "مُهملة"

&#34;إيه الهزار ده؟&#34;.. تغيير الأبراج يُثير جدلًا واسعًا بين النشطاء و&#34;الفلك&#34; يحسم الأمر

"إيه الهزار ده؟".. تغيير الأبراج يُثير جدلًا واسعًا بين النشطاء و"الفلك" يحسم الأمر

شاهد الصورة الأكثر تداولاً.. ريا أبي راشد بلقاء تلفزيوني مع طليقة زوجها

شاهد الصورة الأكثر تداولاً.. ريا أبي راشد بلقاء تلفزيوني مع طليقة زوجها

شظايا انفجار معهد الأورام بالقاهرة تطال أروى

شظايا انفجار معهد الأورام بالقاهرة تطال أروى

فتاة حسناء تُحرج محمد رمضان بالأحضان والقبلات

فتاة حسناء تُحرج محمد رمضان بالأحضان والقبلات

عربي

برلماني عراقي: لسنا بحاجة الآن لـ(إس-400)

برلماني عراقي: لسنا بحاجة الآن لـ(إس-400)

ضاحي خلفان يطرح سيناريو لتقسيم اليمن

ضاحي خلفان يطرح سيناريو لتقسيم اليمن

التحالف العربي يدعو الأطراف اليمنية لـ &#34;تحكيم العقل&#34;

التحالف العربي يدعو الأطراف اليمنية لـ "تحكيم العقل"

برلماني عراقي: بغداد ليست بحاجة لمنظومة &#34;إس–400&#34; الروسية

برلماني عراقي: بغداد ليست بحاجة لمنظومة "إس–400" الروسية