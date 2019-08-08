ضاحي خلفان يطرح سيناريو لتقسيم اليمن

ضاحي خلفان

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رام الله - دنيا الوطن

علق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على مستجدات الوضع في اليمن، قائلاً: إنه يحب ألا يربط مصير الجنوب والشمال بهادي أبداً، وإرادة الشعب الجنوبي في الجنوب حرة وإرادة الشعب الشمالي في الشمال حرة".



وقال خلفان، وفق وكالة (سبوتنك): إن المنطق يقول إن أي رئيس جنوبي لن يكون مقبولا في الشمال وأن أي رئيس شمالي لن يقبله الجنوب هذا الواقع".



وأضاف القائد السابق لشرطة دبي: "السلطة الشرعية أخذت شرعيتها والوقت أنهى هذه الشرعية في الواقع، اليوم ينبغي الاحتكام الى الواقع على الأرض..هذا من وجهة نظري ونظر الكثيرين".



وتابع خلفان: "هادي يريد يأخذ زمنه وزمن غيره مش ممكن من وجهة نظر أي إنسان عاقل"، لافتاً إلى أن "التسوية هي نزع فتيل الوحلة وليس الوحدة" لافتا "كان الشمال منفصلاً عن الجنوب، الإنسان يحتكم إلى العقل، وليس إلى غير ذلك، العقل والمنطق يقول نزع فتيل الصراع الشمالي الجنوبي، وإبقاء الجيرة واحترام كل طرف للآخر".



وأشار خلفان في عدة تغريدات أخرى إلى أن: "الجنوب والشمال كلهم كرهوا الحوثي وهادي"، مضيفاً: "من يشتي سعادة اليمن يجعل الجنوب كما كان قبل خراب الـ 1990، واليمن كما كان".



وأضاف: "لو الشمال خير شعبه من يختار لرئاسته لأسقط الشمال الحوثي في الانتخابات، في حكم الشمال، ولو خير الجنوب لرئاسته انتخابيا لسقط هادي حاكماً للجنوب".



ودعا خلفان صراحة قبل أيام إلى أنهاء شرعية الرئيس اليمني عبد ربه هادي، معتبراً ذلك "العلاج الحقيقي لاستقلال جنوب (اليمن)".



وخاطب خلفان أهل جنوب اليمن داعيا إياهم إلى "استقلال" جنوب اليمن، وحرض أهل المنطقة على ذلك فيما وجه انتقادات لاذعة لأهل الشمال.