الإحصاء الفلسطيني: يعلن جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر "تموز"
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.18% خلال شهر تموز 2019 مقارنة مع شهر حزيران 2019، بواقع 0.32% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.16% في القدس J1، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضاً مقداره 0.38% في قطاع غزة.
السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 9.23%، وأسعار الدرنيات بنسبة 8.89%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.17%، وأسعار الأرز بنسبة 1.09%، وأسعار الغاز بنسبة 0.71%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 5.79%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.96%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 1.71%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.17%.
وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تموز 2019 مع شهر تموز 2018 تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.53%، بواقع 1.88% في القدس J1*، وبنسبة 1.33% في الضفة الغربية**، وبنسبة 0.18% في قطاع غزة.
الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.32% خلال شهر تموز 2019 مقارنة مع شهر حزيران 2019، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.94%، وأسعار الدرنيات بنسبة 4.19%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.97%، وأسعار الأرز بنسبة 1.78%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.70%، وأسعار الغاز بنسبة 0.63%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 5.70%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 1.90%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 1.43%.
كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدسJ1 ارتفاعاً نسبته 0.16% خلال شهر تموز 2019 مقارنة مع شهر حزيران 2019، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.56%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 0.57%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.24%، وأسعار البيض بمقدار 3.15%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.16%.
بينما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.38% خلال شهر تموز 2019 مقارنة مع شهر حزيران 2019، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 14.92%، وأسعار البيض بمقدار 6.43%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 3.36%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 2.86%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 1.91%، وأسعار الأرز بمقدار 1.37%، على الرغم من ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 25.10%، وأسعار الدرنيات بنسبة 19.72%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.62%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.17%، وأسعار الغاز بنسبة 1.05%.
الجدول يوضح نسب التّغير الشّهرية في أسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية للأشهر:
كانون ثاني – تموز 2019:
الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في فلسطين للأشهر:
تموز 2018 - تموز 2019 (سنة الأساس 2018 = 100)
تنويه:
·تم تحديث سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصبح 2018.
· تم الاعتماد على الإصدار الجديد من تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض من الاستخدام COICOP – 2018 والصادر عن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، لتصنيف المجموعات الرئيسية والسلع والخدمات الاستهلاكية.
ملاحظات:
- البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
- البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.18% خلال شهر تموز 2019 مقارنة مع شهر حزيران 2019، بواقع 0.32% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.16% في القدس J1، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضاً مقداره 0.38% في قطاع غزة.
السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 9.23%، وأسعار الدرنيات بنسبة 8.89%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.17%، وأسعار الأرز بنسبة 1.09%، وأسعار الغاز بنسبة 0.71%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 5.79%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.96%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 1.71%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.17%.
وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تموز 2019 مع شهر تموز 2018 تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.53%، بواقع 1.88% في القدس J1*، وبنسبة 1.33% في الضفة الغربية**، وبنسبة 0.18% في قطاع غزة.
الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.32% خلال شهر تموز 2019 مقارنة مع شهر حزيران 2019، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.94%، وأسعار الدرنيات بنسبة 4.19%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.97%، وأسعار الأرز بنسبة 1.78%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.70%، وأسعار الغاز بنسبة 0.63%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 5.70%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 1.90%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 1.43%.
كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدسJ1 ارتفاعاً نسبته 0.16% خلال شهر تموز 2019 مقارنة مع شهر حزيران 2019، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.56%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 0.57%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.24%، وأسعار البيض بمقدار 3.15%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.16%.
بينما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.38% خلال شهر تموز 2019 مقارنة مع شهر حزيران 2019، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 14.92%، وأسعار البيض بمقدار 6.43%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 3.36%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 2.86%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 1.91%، وأسعار الأرز بمقدار 1.37%، على الرغم من ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 25.10%، وأسعار الدرنيات بنسبة 19.72%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.62%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.17%، وأسعار الغاز بنسبة 1.05%.
الجدول يوضح نسب التّغير الشّهرية في أسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية للأشهر:
كانون ثاني – تموز 2019:
|الشهر
|نسب التّغير الشّهرية
|فلسطين
|الضفة الغربية**
|قطاع غزة
|القدس J1*
|كانون ثاني 2019
|+ 0.01
|+ 0.01
|+ 0.15
|- 0.19
|شباط 2019
|- 0.05
|+ 0.17
|- 0.57
|- 0.49
|آذار 2019
|+ 0.85
|+ 0.88
|+ 0.89
|+ 0.57
|نيسان 2019
|+ 0.85
|+ 1.09
|+ 0.07
|+ 0.76
|أيار 2019
|+ 0.43
|- 0.14
|+ 1.12
|+ 1.89
|حزيران 2019
|- 0.48
|- 0.34
|- 1.26
|- 0.01
|تموز 2019
|+ 0.18
|+ 0.32
|- 0.38
|+ 0.16
الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في فلسطين للأشهر:
تموز 2018 - تموز 2019 (سنة الأساس 2018 = 100)
تنويه:
·تم تحديث سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصبح 2018.
· تم الاعتماد على الإصدار الجديد من تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض من الاستخدام COICOP – 2018 والصادر عن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، لتصنيف المجموعات الرئيسية والسلع والخدمات الاستهلاكية.
ملاحظات:
- البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
- البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
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