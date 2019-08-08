الإحصاء الفلسطيني: يعلن جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر "تموز"

كانون ثاني – تموز 2019:



الشهر نسب التّغير الشّهرية فلسطين الضفة الغربية** قطاع غزة القدس J1* كانون ثاني 2019 + 0.01 + 0.01 + 0.15 - 0.19 شباط 2019 - 0.05 + 0.17 - 0.57 - 0.49 آذار 2019 + 0.85 + 0.88 + 0.89 + 0.57 نيسان 2019 + 0.85 + 1.09 + 0.07 + 0.76 أيار 2019 + 0.43 - 0.14 + 1.12 + 1.89 حزيران 2019 - 0.48 - 0.34 - 1.26 - 0.01 تموز 2019 + 0.18 + 0.32 - 0.38 + 0.16

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.18% خلال شهر تموز 2019 مقارنة مع شهر حزيران 2019، بواقع 0.32% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.16% في القدس J1، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضاً مقداره 0.38% في قطاع غزة.السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 9.23%، وأسعار الدرنيات بنسبة 8.89%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.17%، وأسعار الأرز بنسبة 1.09%، وأسعار الغاز بنسبة 0.71%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 5.79%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.96%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 1.71%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.17%.وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تموز 2019 مع شهر تموز 2018 تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.53%، بواقع 1.88% في القدس J1*، وبنسبة 1.33% في الضفة الغربية**، وبنسبة 0.18% في قطاع غزة.سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.32% خلال شهر تموز 2019 مقارنة مع شهر حزيران 2019، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.94%، وأسعار الدرنيات بنسبة 4.19%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.97%، وأسعار الأرز بنسبة 1.78%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.70%، وأسعار الغاز بنسبة 0.63%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 5.70%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 1.90%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 1.43%.كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدسJ1 ارتفاعاً نسبته 0.16% خلال شهر تموز 2019 مقارنة مع شهر حزيران 2019، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.56%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 0.57%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.24%، وأسعار البيض بمقدار 3.15%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.16%.بينما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.38% خلال شهر تموز 2019 مقارنة مع شهر حزيران 2019، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 14.92%، وأسعار البيض بمقدار 6.43%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 3.36%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 2.86%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 1.91%، وأسعار الأرز بمقدار 1.37%، على الرغم من ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 25.10%، وأسعار الدرنيات بنسبة 19.72%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.62%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.17%، وأسعار الغاز بنسبة 1.05%.الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في فلسطين للأشهر:تموز 2018 - تموز 2019 (سنة الأساس 2018 = 100)·تم تحديث سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصبح 2018.· تم الاعتماد على الإصدار الجديد من تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض من الاستخدام COICOP – 2018 والصادر عن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، لتصنيف المجموعات الرئيسية والسلع والخدمات الاستهلاكية.- البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.- البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.