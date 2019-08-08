شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني: يعلن جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر "تموز"

الإحصاء الفلسطيني: يعلن جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر "تموز"
جانب من الزفاف
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.18% خلال شهر تموز 2019 مقارنة مع شهر حزيران 2019، بواقع 0.32% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.16% في القدس J1، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضاً مقداره 0.38% في قطاع غزة.

السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 9.23%، وأسعار الدرنيات بنسبة 8.89%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.17%، وأسعار الأرز بنسبة 1.09%، وأسعار الغاز بنسبة 0.71%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 5.79%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.96%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 1.71%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.17%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تموز 2019 مع شهر تموز 2018 تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.53%، بواقع 1.88% في القدس J1*، وبنسبة 1.33% في الضفة الغربية**، وبنسبة 0.18% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.32% خلال شهر تموز 2019 مقارنة مع شهر حزيران 2019، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.94%، وأسعار الدرنيات بنسبة 4.19%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.97%، وأسعار الأرز بنسبة 1.78%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.70%، وأسعار الغاز بنسبة 0.63%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 5.70%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 1.90%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 1.43%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدسJ1 ارتفاعاً نسبته 0.16% خلال شهر تموز 2019 مقارنة مع شهر حزيران 2019، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.56%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 0.57%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.24%، وأسعار البيض بمقدار 3.15%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.16%.

بينما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.38% خلال شهر تموز 2019 مقارنة مع شهر حزيران 2019، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 14.92%، وأسعار البيض بمقدار 6.43%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 3.36%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 2.86%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 1.91%، وأسعار الأرز بمقدار 1.37%، على الرغم من ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 25.10%، وأسعار الدرنيات بنسبة 19.72%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.62%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.17%، وأسعار الغاز     بنسبة 1.05%.

الجدول يوضح نسب التّغير الشّهرية في أسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية للأشهر:

كانون ثاني –  تموز 2019:


الشهر نسب التّغير الشّهرية
فلسطين الضفة الغربية** قطاع غزة القدس J1*
كانون ثاني 2019 + 0.01 + 0.01 + 0.15 - 0.19
شباط 2019 - 0.05 + 0.17 - 0.57 - 0.49
آذار 2019 + 0.85 + 0.88 + 0.89 + 0.57
نيسان 2019 + 0.85 + 1.09 + 0.07 + 0.76
أيار 2019 + 0.43 - 0.14 + 1.12 + 1.89
حزيران 2019 - 0.48 - 0.34 - 1.26 - 0.01
تموز 2019 + 0.18 + 0.32 - 0.38 + 0.16


الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في فلسطين للأشهر:

تموز 2018 - تموز 2019 (سنة الأساس 2018 = 100)

تنويه:

·تم تحديث سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصبح 2018.

· تم الاعتماد على الإصدار الجديد من تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض من الاستخدام COICOP – 2018 والصادر عن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، لتصنيف المجموعات الرئيسية والسلع والخدمات الاستهلاكية.

ملاحظات:

- البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

- البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

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