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التحالف العربي يدعو الأطراف اليمنية لـ "تحكيم العقل"

التحالف العربي يدعو الأطراف اليمنية لـ "تحكيم العقل"
رام الله - دنيا الوطن
أعربت قوات التحالف العربي في اليمن، عن قلقها من تطور الأحداث في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: إن الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة، وأنها لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني.

ودعا المالكي "كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية في تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية".

ودعا إلى "عدم إعطاء الفرصة للمتربصين من جماعة الحوثي والتنظيمات المسلحة والذين أوقدوا نار الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب اليمني"، وفق تعبيره.

واندلعت اشتباكات محدودة، صباح أمس الأربعاء، بين مسلحين، وبين قوات حماية القصر الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

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