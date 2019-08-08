شؤون فلسطينية

قيادي فتحاوي: على نقابة الأطباء إنهاء إجراءاتها بحق وزارة الصحة بدلًا من المناكفة

قيادي فتحاوي: على نقابة الأطباء إنهاء إجراءاتها بحق وزارة الصحة بدلًا من المناكفة
رام الله - دنيا الوطن
طالب عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بيان طبيب، نقابة الأطباء؛ بإلغاء كل اجراءاتها بحق وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال طبيب، في تصريح نشره عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "فلتستجيب نقابة الأطباء إلى صوت العقل وتلغي كل إجراءاتها، بخصوص تشويش العمل وتعطيله في مرافق وزارة الصحة، فنحن لسنا في صدد جدال واصطفاف خارج الاصطفاف الرئيسي لمواجهة صفقة القرن وتداعياتها على أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضاف طبيب: "الساحة الفلسطينية بحاجة إلى رص الصفوف لمواجهة اخطر مرحلة في تاريخ القضية الفلسطينية، ولطالما كانت النقابات وليدة منظمة التحرير الفلسطينية، وما زالت عنوانًا للصمود وتحدي الاحتلال ولم توجدها منظمة التحرير من أجل مناكفة هنا وهناك".

وأوضح بالقول: "نناشد نقابة الأطباء ان تعود الى صوت الحق والعدل وارادة تحدي الاحتلال، وألا تسمح بأي اصطفاف يضر بقضيتنا المركزية في مواجهة مشاريع التصفية والتامر على القضية الفلسطينية"، متابعًا: "أنتم ركن أساسي من مكونات مجتمعنا الفلسطيني ولتبقى ايديكم بيضاء كما عهدناكم في الصف الأول من المواجهة الشاملة مع الاحتلال".

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