عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الاقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الاقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي، ومن جهة باب المغاربة.



وبحسب وكالة (الرأي)، فقد أدى مئات المستوطنين، صلواتهم عند باب القطانين، أحد أبواب المسجد الاقصى من الجهة الخارجية، وذلك عشية ما يسمى (ذكرى خراب الهيكل)، والذي يصادف أول أيام عيد الاضحى المبارك.