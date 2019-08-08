وفد من البنك الدولي ومركز تطوير المؤسسات الأهلية يزور جمعية الهلال الاحمر بغزة
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت جمعية الهلال الاحمر لقطاع غزة أمس الاربعاء وفداً من البنك الدولي ومركز تطوير المؤسسات الاهلية بغزة ضم كل من السيد كانثن شنكر مدير وممثل البنك الدولي في فلسطين و الشرق الاوسط ، السيدة سميرة حلس مسؤولة البرنامج في البنك الدولي ، السيدعلاء الغلاييني مدير مركز تطوير في غزة و السيدة أزهار بسيسو مسؤولة البرامج في مركز تطوير.
استقبلت جمعية الهلال الاحمر لقطاع غزة أمس الاربعاء وفداً من البنك الدولي ومركز تطوير المؤسسات الاهلية بغزة ضم كل من السيد كانثن شنكر مدير وممثل البنك الدولي في فلسطين و الشرق الاوسط ، السيدة سميرة حلس مسؤولة البرنامج في البنك الدولي ، السيدعلاء الغلاييني مدير مركز تطوير في غزة و السيدة أزهار بسيسو مسؤولة البرامج في مركز تطوير.
وكان في استقبالهم الاستاذ يونس الجرو رئيس مجلس ادارة الجمعية ، الاستاذ هاشم الثلاثيني أمين الصندوق ، الاستاذ حاتم ابو القرايا مدير عام الجمعية ، الدكتورزهير برزق المدير الطبي و منسق المشروع و الدكتورسعيد أبو جلالة استشاري المشاريع.
وتأتي هذه الزيارة للاطلاع على برنامج وخدمات الجمعية المقدمة للمواطنين ، ومناقشة مشروع التشغيل الذي تم منحه للجمعية من مركز تطوير المؤسسات الاهلية وتمويل البنك الدولي و بحث سبل التعاون المشترك .
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