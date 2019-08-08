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فجر السبت.. الكعبة المشرفة تكتسي حلتها الجديدة

فجر السبت.. الكعبة المشرفة تكتسي حلتها الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
قالت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء: "إن مراسم استبدال كسوة الكعبة، ستبدأ فجر السبت المقبل، على يد 160 فنيًا وصانعًا". 

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ستبدأ بعد صلاة فجر السبت، التاسع من شهر ذي الحجة، مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة على يد 160 فنيًا وصانعًا جريًا على عادة كل عام.

وقال أحمد المنصوري وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام: "سيتم بعد أداء صلاة الفجر يوم التاسع من شهر ذو الحجة إنزال الكسوة القديمة للكعبة، وإلباسها الكسوة الجديدة، المكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب". 

وأوضح أنه يعمل في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة قرابة 200 صانع وإداري، وجميعهم من المواطنين السعوديين المدربين والمؤهلين. 

وأِشار إلى أن الكسوة تستهلك نحو 670 كيلو غرامًا من الحرير الخام المصبوغ باللون الاسود، و120 كيلو غرامًا من أسلاك الذهب، و100 آخرين من أسلاك الفضة. 

وأوضح أن الكسوة تتوشح من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء، كتب عليها لفظ (يا الله يا الله) (لا إله إلا الله محمد رسول الله) و(سبحان الله وبحمده) و(سبحان الله العظيم) و(يا ديان يا منان) وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السعودية اكتمال وصول حجاج الخارج، بعدد يصل إلى أكثر من 1.8 مليون، فضلا عن صدور 235 ألف تصريح لحجاج الداخل حتى الآن.

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