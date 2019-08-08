شاهد: شوارع باسم عرفات وهنية وحماس وسط تل أبيب

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن منظمة إسرائيلية استبدلت أسماء الشوارع الرئيسية في تل أبيب بأسماء أخرى احتجاجاً على سياسة حكومة الاحتلال تجاه حركة حماس.







وأوضحت القناة، أن نشطاء من منظمة "مشروع النصر الإسرائيلي" احتجوا على سياسة الحكومة تجاه حماس وغيروا أسماء الشوارع الرئيسة بتل أبيب إلى أسماء تصف الواقع اليومي لسكان غلاف قطاع غزة بشكل خاص.



ونوهت القناة، إلى أن الاحتجاج جاء في أعقاب استطلاع واسع نشر الأسبوع الماضي بشأن الصراع مع الفلسطينيين وأظهر أن الجمهور الإسرائيلي يشعر بخيبة أمل إزاء اليد الناعمة للحكومة الإسرائيلية أمام حماس، وانتقدوا اتفاق وقف إطلاق النار في جولة القتال الأخيرة.





وأشارت إلى أن لافتة باسم إسماعيل هنية رئيس حركة حماس رفعت أمام أحد شوارع تل أبيب، كما جرى تغيير أسماء مفترقات بمسميات أخرى، وذكر اسم حركة حماس والرئيس الراحل ياسر عرفات.