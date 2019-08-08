مادورو يوقف المحادثات مع المعارضة الفنزويلية

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رام الله - دنيا الوطن

ألغى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سفر ممثّليه الذين كان مفترضا ان يتوجهوا الى باربادوس ليتحاوروا مع المعارضة يومي الخميس والجمعة، وذلك في خطوة احتجاجية على العقوبات الأميركية الجديدة.



وجاء في بيان رسمي: "رغم وجود وفد المعارضة، في بربادوس من اجل جلسة المحادثات المقررة لهذا الأسبوع، إلا أن الرئيس نيكولاس مادورو قرر عدم إرسال الوفد الفنزويلي بسبب العدوان الخطير والوحشي المرتكب بشكل متكرر من جانب إدارة ترامب ضد فنزويلا".



وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قد في وقت سابق إلى اتخاذ إجراء دولي أكثر صرامة ضد مادورو بعدما جمدت واشنطن أصول حكومته في تصعيد شديد لضغوطها على الرئيس الفنزويلي.



وقال بولتون في تصريحات صحفية: "وقت الحوار انتهى. حان وقت اتخاذ إجراء...‭‭ ‬‬ لم يعد أمام مادورو أي خيارات"، محذرا روسيا من مغبة توفير مزيد من الدعم إلى فنزويلا.



ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين أمرا تنفيذيا يجمد كل الأصول المملوكة لحكومة فنزويلا في الولايات المتحدة ويحظر أي معاملات معها في إجراء مفاجئ قد يسري على معاملاتها مع روسيا والصين وكذلك الشركات الغربية.