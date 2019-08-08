أول تعليق من نتنياهو على عملية الطعن في الخليل

رام الله - دنيا الوطن

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، على عملية الطعن في مدينة الخليل والتي قُتل فيها جندي إسرائيلي بعد خطفه.





وقال نتنياهو، عبر (تويتر): "أبلغنا هذا الصباح عن هجوم طعن مروع، تسعى قوات الأمن الآن للقبض على المنفذ وتصفية الحساب معه".





يذكر أن جندي إسرائيلي لقي مصرعه، صباح اليوم الخميس، بعد تعرضه لعملية طعن، بالقرب من مستوطنة (غوش عتصيون) بالخليل، بحسب ما أعلنه موقع القناة السابعة الإسرائيلية.



وأفادت القناة ذاتها، أن خلفية عملية الطعن غير واضحة حتى اللحظة، لافتة إلى أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيلية، متواجدة في المكان، وتجري عمليات تمشيط في المنطقة.