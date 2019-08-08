الأستاذ عامر العظم

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رام الله - دنيا الوطن

تم تقديم ترشيح الأستاذ عامر العظم لجائزة الشيخ حمد للترجمه والتفاهم الدولي/ جائزة الانجاز، والأستاذ عامر هو رائد وباعث حركة الترجمة العربية ومؤسس أول جمعية دولية للمترجمين واللغويين العرب (واتا)، وعمل على تكريم المترجمين والمبدعين، وألف ثلاثة كتب في الترجمة وقواعد الانجليزية وساهم في

تأسيس جمعيات الترجمة وعقد المؤتمرات والندوات وحاضر في الجامعات وعقد 20 دورة ترجمة في قطر والأردن وفلسطين.



يذكر أن الأستاذ عامر زار وحاضر في خمس جامعات فلسطينية وعقد أربع دورات ترجمة خلال الشهور الماضية مساهمة منه في تفعيل المشهد الترجمي العربي.