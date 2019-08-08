الولايات المتحدة تحظر "هواوي"

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الولايات المتحدة، قراراً رسمياً للشركات الأمريكية يقضي بحظر توقيع عقود مع عملاق التكنولوجيا "هواوي" وشركات صينية أخرى.





وحسب (روسيا اليوم)، فإن هذه القواعد المؤقتة ستمنع بدءا من 13 آب/أغسطس على أي وكالة اتحادية أمريكية من أن تتحصل من تلك الشركات الصينية، على معدات اتصالات أو تكنولوجيا.



وفي الواقع فإن هذه القواعد تأتي تنفيذاً لحظر مدرج في قانون الدفاع الذي وافق عليه الكونغرس في وقت سابق هذا العام.وتنص الوثيقة على جواز منح إعفاءات "في ظروف معينة" لمدة تصل إلى عامين، من قبل رئيس وكالة فدرالية، أو في حالات أخرى من قبل مدير أجهزة الاستخبارات الوطنية.ويعتبر نشر هذه القواعد، الحلقة الأحدث في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع قيود على عمل "هواوي" في الولايات المتحدة، حيث يؤكد مسؤولون أمريكيون على أن هذه المجموعة الصينية مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الصينية