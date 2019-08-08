شؤون فلسطينية

" فتح شرق غزة " تنظم حفل تكريم لطلبة الثانوية العامة المتفوقين

" فتح شرق غزة " تنظم حفل تكريم لطلبة الثانوية العامة المتفوقين
رام الله - دنيا الوطن
نظمت حركة " فتح " إقليم شرق غزة ،اليوم الأربعاء، حفلاً تكريمياً للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة " الإنجاز" من أبناء الإقليم، والبالغ عددهم (231 ) طالباً وطالبة، بالتعاون مع عمادة شئون الطلبة بجامعة الأزهر بقاعة الشيخ محمد عواد.

وذلك بحضور كل من أعضاء الهيئة القيادية العليا لحركة فتح جمال عبيد ونبيل الصفدي وعبد الحق شحادة ونهى البحيصي، وأمين سر إقليم شرق غزة إياد حلس وأعضاء لجنة الإقليم، والمناطق التنظيمية والمكاتب الحركية، ونائب رئيس جامعة الأزهر للشئون الإدارية والمالية الدكتور مازن حمادة وعميد شئون الطلبة بالجامعة الدكتور خالد أبو شاب، والأستاذ الدكتور عمر ميلاد عميد القبول والتسجيل، وحشد كبير من أهالي وأسر الطلبة المكرمين.

وافتتح الحفل بآيات عطرة من الذكر الحكيم، تلاها السلام الوطني الفلسطيني، والوقوف لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين.

وفي كلمة حركة فتح هنأ جمال عبيد الطلبة المتفوقين الذين يشكلون مبعث فخر لنا ولشعبنا، مشيداً بدورهم في بناء المجتمع الفلسطيني، معتبراً أن فلسطين متجددة دائماً بعطائهم المستمر.

وأضاف عبيد أن الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات دأب على الوقوف إلى جانب أبنائه الطلبة ودعمهم بشتى السبل، ليحققوا أمانيهم وتطلعاتهم، وقد سار على هذا النهج السيد الرئيس محمود عباس " أبو مازن".

وشكر عبيد جامعة الأزهر برئاستها ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة، على حسن استقبالها للطلبة ، وتسهيل معاملات تسجيلهم، معتبراً أن هذا الصرح التعليمي الشامخ كان وما زال عرين الفتح ، وحامي الشرعية الوطنية الفلسطينية.

ونقل عبيد للحضور تحيات السيد الرئيس محمود عباس ومفوض التعبئة والتنظيم بالأقاليم الجنوبية أبو ماهر حلس الذي لم يتمكن من الحضور بسبب سفره الطارئ لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

بدوره تحدث الدكتور خالد أبو شاب عن مراحل تأسيس الجامعة ومراحل تطورها، مستعرضاً التخصصات المختلفة الموجودة في الجامعة وغير المتوفرة في الجامعات الأخرى ، سواء في درجة الماجستير أو البكالوريوس أو الدبلوم.

وأكد أن جامعة الأزهر هي جامعة الكل الفلسطيني، وهي تفتح أبوابها للجميع دون تمييز، وتذهب معهم لأبعد مدى في التعاون وتيسير أمور الدراسة والتعلم، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية والسياسية التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني.

وناشد أبو شاب الأهالي بترك حرية اختيار التخصصات التي يرغب بها أبناؤهم، حيث أنهم سيبدعون فيما يحبون.

وشكرت الطالبة بيسان الحرازين في كلمة الطلبة المتفوقين حركة فتح ممثلة بقائدها العام الرئيس محمود عباس "أبو مازن" وقيادة إقليم شرق غزة، وجامعة الأزهر على هذا التكريم، الذي يرفع من معنويات الطلبة ويشحذ هممهم ليبدؤوا مرحلة جديدة في مسيرة العلم، واعدة أن يكون الطلبة المكرمون عند حسن ظن الجميع
بهم.

وتخلل الحفل فقرات فنية أشرف عليها المكتب الحركي المركزي للفنانين التعبيريين شملت الأغنية الوطنية ، والدبكة الشعبية.

وفي ختام الحفل تم توزيع الدروع التكريمية على الطلبة.























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