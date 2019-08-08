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شقيق أمير قطر مُتهم بالتحريض على القتل

شقيق أمير قطر مُتهم بالتحريض على القتل
أمير قطر
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (تايمز) البريطانية: إن دعوى قضائية رُفعت في الولايات المتحدة، ضد أخ غير شقيق لأمير قطر، بتهمة أنه طلب من رئيس حراسه الشخصيين قتل شخصين، ووجه إليه تهديدات بعد رفضه للطلب.

وحسب الدعوى، التي رفعها اثنان من موظفي الشيخ خالد بن حمد آل ثاني السابقين، أمام محكمة في ولاية فلوريدا الأمريكية، فإن الشيخ خالد أقال رئيس حراسه ماثيو بيتارد، بعد أن "رفض الانخراط في نشاط إجرامي"، وفق (روسيا اليوم).

ويقول بيتارد إنه كان يعمل لصالح الشيخ خالد من أيلول/ سبتمبر 2017 حتى تموز/ يوليو عام 2018، وفي  أيلول/ سبتمبر وتشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2017 طلب الشيخ منه "قتل رجل وإمرأة"، وأنه رفض.

وتتحدث الدعوى عن احتجاز الشيخ وفريقه الأمني لمواطن أمريكي بأحد المقرات التابعة له في قطر، حيث يقول بيتارد إنه مع مسؤولين أمريكيين ساعد المحتجز على مغادرة البلاد بأمان.

وحسب الدعوى، فإن الشيخ خالد، طالب بيتارد بإعادة المواطن الأمريكي، مهدداً إياه بأنه "سيدفع الثمن" إن لم يقم بذلك، وهدده "بالقتل ودفن جثته في الصحراء وقتل عائلة بيتارد"، وذلك بعد أن علم الشيخ بتدخل بيتارد لتحرير المحتجز.

وأشار بيتارد إلى أن الشيخ خالد، أجبره في تموز/ يوليو على توقيع وثيقة الاستقالة، تحت تهديد السلاح.

أما الموظف الثاني فهو المواطن الأمريكي ماثيو أليندي، الذي كان يعمل ممرضاً للشيخ خالد من تشرين الأول/ أكتوبر 2017 حتى شباط/ فبراير 2018، حسب الدعوى.

ويقول أليندي: إنه كان يعمل لثلاثة أسابيع متتالية في كانون الأول/ ديسمبر 2017، دون دفع الرواتب مقابل ساعات العمل الإضافية، وتم منع الموظف من مغادرة مقر الشيخ في الدوحة قسراً، وهو اضطر للفرار.

وأشارت (تايمز) إلى أن مستشاراً في شركة (KH Holding) التي تمثل مصالح الشيخ خالد، قال إنه ليس على دراية بهذه الدعوى، ولم يعلق عليها.

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