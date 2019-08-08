العفو الدولية تُصنّف الولايات المتحدة بـ "منطقة غير آمنة"





يشار إلى أن 31 شخصاً قتلوا وجرح العشرات في عمليتي إطلاق نار في تكساس وأوهايو، السبت الماضي، فيما أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة سبعة أشخاص في إطلاق نار، الأحد، أثناء تجمعهم في متنزه غربي مدينة شيكاغو بولاية إلينوي.

رام الله - دنيا الوطنحذّرت منظمة العفو الدولية، من يخططون للسفر إلى الولايات المتحدة، من اتخاذ هذه الخطوة، بسبب الهجمات المسلحة المتزايدة التي تشهدها البلاد.وطالب المنظمة الدولية، في بيان صحفي، مساء الأربعاء، من قرر السفر إلى الولايات المتحدة، بتوخي الحذر الشديد بسبب "الهجمات المسلحة المتزايد التي تقع بين الحين والآخر"، وفق (عرب 48).وقال البيان: "تُحذر منظمة العفو الدولية الجميع في كافة أنحاء العالم من السفر الولايات المتحدة، وتطالبهم بتوخي الحذر الشديد إذا ما قرروا السفر إليها".وطالب البيان، من سيسافرون للولايات المتحدة بالابتعاد عن المناطق المزدحمة، لا سيما الفعاليات الثقافية ودور العبادة والمدارس ومراكز التسوق المختلفة، وتوخي الحذر أثناء تواجدهم بالبارات المحلية، والملاهي الليلية، ومراكز القمار.وأشار البيان، إلى أن "زوار الولايات المتحدة قد يكونون تحت خطر أكبر من حيث كونهم هدفًا لعنف مسلح له علاقة بجنسيتهم، وعرقهم، والبلد الذي قدموا منه، ولميولهم الجنسية".ولفت البيان إلى التزامات الولايات المتحدة أمام قانون حقوق الإنسان الدولي، فيما يخص حماية الزائرين من العنف المسلح، مشيراً إلى أن واشنطن لم تتحرك من أجل الإيفاء بهذه المسؤولية.