إصابة أربعة مواطنين بحادث سير جنوب شرق بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب أربعة مواطنين، الليلة الماضية، في حادث تصادم مركبتين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.



أفاد مصدر طبي في الهلال الأحمر، بأنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات بيت لحم، وأن حالة اثنين منهم وصفت بالخطيرة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).