غانتس يضع شرطين أساسيين للتعامل مع حركة حماس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ذكر موقع (i24 news) الإسرائيلي، أن رئيس حزب "كحول لفان" بيني غانتس، وضع شرطين أساسيين للتعامل مع حركة حماس في قطاع غزة.



وبحسب الموقع، أكد غانتس، على ضرورة أن يحل الهدوء المطلق عند حدود قطاع غزة، وإعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس، كشرطين أساسيين ينبغي أن تُصر عليهما الحكومة الإسرائيلية.



وأضاف غانتس، في تصريحات إذاعية: "لا يمكن للدولة أن تكون رهينة، وأن تخضع للإملاءات بأي حال من الأحوال".



ووفقاً للموقع، شدد غانتس على ضرورة السعي إلى تحقيق السلام، وإيجاد حلول لقطاع غزة، موضحاً أن الأمر لا يعني قبول إسرائيل بوضع تُطلق على أراضيها بالونات حارقة.