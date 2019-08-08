شؤون فلسطينية

طقس الخميس: أجواء صيفية عادية ولا تَغَيُّر يُذكر على درجات الحرارة

طقس الخميس: أجواء صيفية عادية ولا تَغَيُّر يُذكر على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الخميس، صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة 2019/08/09: يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2019/08/10: يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2019/08/11: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-19 29-19 29-19 بيت لحم 29-19 29-19 29-19
رام الله والبيرة 27-18 27-18 27-18 طولكرم 31-23 31-23 31-23
نابلس 30-20 30-20 30-20 قلقيلية 31-23 31-23 31-23
جنين 32-22 32-22 32-22 سلفيت 29-19 29-19 29-19
طوباس 32-22 32-22 32-22 روابي 30-19 30-19 30-19
الخليل 28-18 28-18 28-18 غزه 30-24 30-24 30-24
أريحا 39-25 39-25 39-25 خانيونس 30-24 30-24 30-24
الأغوار الشمالية 37-23 37-23 37-23 رفح 31-23 31-23 31-23

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