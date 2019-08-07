جامعة فلسطين بالتعاون مع جمعية بسمة تفتتح برنامج المسرح المجتمعي والحوار

افتتحت اليوم، جامعة فلسطين بالتعاون مع جمعية بسمة البرنامج التدريبي بعنوان "مهارات المسرح المجتمعي والحوار" وذِلك في إطار تنفيذ مشروع "تمكين شباب قطاع غزة من خلال المسرح" بدعم من اليونسكو – (UNESCO) وبتمويل من الصندوق الدولى للتنوع الثقافي (IFCD).







وذلك بحضور القائم بأعمال مدير مكتب اليونسكو جنيد سوروش والأستاذ أحمد السماك، رئيس مجلس إدارة الجمعية وحنان العكلوك عميد كلية الاعلام وتكنولوجيا المعلومات ونهاد بدرية عميد شؤون الطلبة.

وأكد سوروش على اهمية هذا البرنامج والذي يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وتحقيق السلام المَبنيّ على الحوار المُتبادل، والتوافق الأخلاقيّ والفكريّ، ونَبذ الكراهيّة، والتعصُّب، والحفاظ على حُرّية التعبير والديمقراطيّة وبناء جيل شاب يطمح لتناول قضاياه من خلال الفنون والمسرح. ويستهدف هذا البرنامج عدد 90 طالب وطالبة من مختلف جامعات قطاع غزة.





بدوره، أشاد نهاد بدرية عميد شؤون الطلبة بجامعة فلسطين بهذه الشراكة، مؤكداً أن جامعة فلسطين تسعى لتوفير كل الامكانيات المتاحة لتكون في طليعة جامعات الوطن.







ومن الجدير ذكره، أن هذا التدريب يأتي في إطار التعاون المشترك بين جمعية بسمة وجامعة فلسطين كجهة تستضيف البرنامج التدريبي والذي سيستمر لمدة 10 أسابيع؛ ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز التنوع الثقافي وتمكين شباب قطاع غزة من خلال تطوير مهارات المسرح المجتمعي وتعزيز الطرق الحديثة في تعليم طلبة الجامعات من خلال تحسين الانشطة اللامنهجية والبرامج التعليمية

وأوضح الأستاذ أحمد السماك، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في كلمته ان هذا التدريب والذي يأتي ضمن الاستراتيجيات التي تسعى الجمعية بالشراكة مع جامعة فلسطين لتحقيقها في السنوات القادمة.







وأشار السماك بأن هذا التدريب هو بداية لسلسة من الانشطة التي تنفذها الجمعية ضمن برنامج مجتمع حضاري وإستناداً إلى الخطة الاستراتيجية.





رام الله - دنيا الوطنويشار إلى أنه سيتم من خلال هذا التدريب، تطوير منهج تجريبي للسنة الدراسية 2019/2020 حول تعليم مهارات المسرح المجتمعي والحوار بالتعاون مع خبراء واستشاريين في مجال الفنون والمسرح.