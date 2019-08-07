شؤون فلسطينية

جامعة فلسطين بالتعاون مع جمعية بسمة تفتتح برنامج المسرح المجتمعي والحوار

جامعة فلسطين بالتعاون مع جمعية بسمة تفتتح برنامج المسرح المجتمعي والحوار
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت اليوم، جامعة فلسطين بالتعاون مع  جمعية بسمة البرنامج التدريبي بعنوان "مهارات المسرح المجتمعي والحوار" وذِلك في إطار تنفيذ مشروع "تمكين شباب قطاع غزة من خلال المسرح" بدعم من اليونسكو – (UNESCO) وبتمويل من الصندوق الدولى للتنوع الثقافي (IFCD). 

وذلك بحضور القائم بأعمال مدير مكتب اليونسكو  جنيد سوروش والأستاذ أحمد السماك، رئيس مجلس إدارة الجمعية وحنان العكلوك عميد كلية الاعلام وتكنولوجيا المعلومات ونهاد بدرية عميد شؤون الطلبة.

وأكد سوروش  على اهمية هذا البرنامج والذي يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وتحقيق السلام المَبنيّ على الحوار المُتبادل، والتوافق الأخلاقيّ والفكريّ، ونَبذ الكراهيّة، والتعصُّب، والحفاظ على حُرّية التعبير والديمقراطيّة وبناء جيل شاب يطمح لتناول قضاياه من خلال الفنون والمسرح. ويستهدف هذا البرنامج عدد 90 طالب وطالبة من مختلف جامعات قطاع غزة.

بدوره، أشاد نهاد بدرية عميد شؤون الطلبة بجامعة فلسطين بهذه الشراكة، مؤكداً أن جامعة فلسطين تسعى لتوفير كل الامكانيات المتاحة لتكون في طليعة جامعات الوطن.

ومن الجدير ذكره، أن هذا التدريب يأتي في إطار التعاون المشترك بين جمعية بسمة وجامعة فلسطين كجهة تستضيف البرنامج التدريبي والذي سيستمر لمدة 10 أسابيع؛ ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز التنوع الثقافي وتمكين شباب قطاع غزة من خلال تطوير مهارات المسرح المجتمعي وتعزيز الطرق الحديثة في تعليم طلبة الجامعات من خلال تحسين الانشطة اللامنهجية والبرامج التعليمية

وأوضح الأستاذ أحمد السماك، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في كلمته ان  هذا التدريب والذي يأتي ضمن الاستراتيجيات التي تسعى الجمعية بالشراكة مع جامعة فلسطين  لتحقيقها في السنوات القادمة.

وأشار السماك بأن هذا التدريب هو بداية لسلسة من الانشطة التي تنفذها الجمعية ضمن برنامج مجتمع حضاري وإستناداً إلى الخطة الاستراتيجية.

ويشار إلى أنه سيتم من خلال هذا التدريب، تطوير منهج  تجريبي للسنة الدراسية 2019/2020 حول تعليم مهارات المسرح المجتمعي والحوار بالتعاون مع خبراء واستشاريين في مجال الفنون والمسرح.

أخبار ذات صلة

عريقات وكرينبول يبحثان ملف عمل (أونروا)

عريقات وكرينبول يبحثان ملف عمل (أونروا)

الخارجية الفلسطينية تُقدم المساعدات لمغتربين باليونان وتُؤمن الإفراج عن قاصر بليبيا

الخارجية الفلسطينية تُقدم المساعدات لمغتربين باليونان وتُؤمن الإفراج عن قاصر بليبيا

انطلاق ليالي بيرزيت بمشاركة الثلاثي جبران وفرقة الاستقلال

انطلاق ليالي بيرزيت بمشاركة الثلاثي جبران وفرقة الاستقلال

بمناسبة عيد الأضحى.. عفو رئاسي عن 20 محكوماً

بمناسبة عيد الأضحى.. عفو رئاسي عن 20 محكوماً

الزهار: ما حدث شرقي قطاع غزة اجتهادات شُرطية ضد أشخاص يَضُرّون بالمتظاهرين

الزهار: ما حدث شرقي قطاع غزة اجتهادات شُرطية ضد أشخاص يَضُرّون بالمتظاهرين

الكشف عن التفاصيل الكاملة في قضية &#34;طبيب قلقيلية&#34;

الكشف عن التفاصيل الكاملة في قضية "طبيب قلقيلية"

الطيراوي يُطالب بوقف تعدي المسؤولين على أراضي الدولة

الطيراوي يُطالب بوقف تعدي المسؤولين على أراضي الدولة

وزارة الاقتصاد: تسهيلات إسرائيل المزعومة لضرب القاعدة الإنتاجية للفلسطينيين

وزارة الاقتصاد: تسهيلات إسرائيل المزعومة لضرب القاعدة الإنتاجية للفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

جامعة فلسطين بالتعاون مع جمعية بسمة تفتتح برنامج المسرح المجتمعي والحوار

جامعة فلسطين بالتعاون مع جمعية بسمة تفتتح برنامج المسرح المجتمعي والحوار

عريقات وكرينبول يبحثان ملف عمل (أونروا)

عريقات وكرينبول يبحثان ملف عمل (أونروا)

الخارجية الفلسطينية تُقدم المساعدات لمغتربين باليونان وتُؤمن الإفراج عن قاصر بليبيا

الخارجية الفلسطينية تُقدم المساعدات لمغتربين باليونان وتُؤمن الإفراج عن قاصر بليبيا

انطلاق ليالي بيرزيت بمشاركة الثلاثي جبران وفرقة الاستقلال

انطلاق ليالي بيرزيت بمشاركة الثلاثي جبران وفرقة الاستقلال

وزيرة الصحة توجه دعوة لنقابة الأطباء بشأن إضرابهم عن العمل

وزيرة الصحة توجه دعوة لنقابة الأطباء بشأن إضرابهم عن العمل

الخضري: كساد تجاري عشية العيد في غزة والضفة والمطلوب وضع خطة اقتصادية

الخضري: كساد تجاري عشية العيد في غزة والضفة والمطلوب وضع خطة اقتصادية

جامعة القدس تبحث سبل التعاون مع مستشفى حقل الرعاة

جامعة القدس تبحث سبل التعاون مع مستشفى حقل الرعاة

سلطات الاحتلال تُدمّر خطاً ناقلاً للمياه وتستولي على شبكة ريّ بالأغوار الشمالية

سلطات الاحتلال تُدمّر خطاً ناقلاً للمياه وتستولي على شبكة ريّ بالأغوار الشمالية

منوعات

نجمة مصرية شهيرة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

نجمة مصرية شهيرة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

فنان لبناني يثير الجدل: &#34;الصباط اللي بلبسه بإجري بساوي معاشك 9 أشهر&#34;

فنان لبناني يثير الجدل: "الصباط اللي بلبسه بإجري بساوي معاشك 9 أشهر"

بعد صراع مع المرض.. وفاة أرملة الفنان سيد زيان

بعد صراع مع المرض.. وفاة أرملة الفنان سيد زيان

ضم حلا الترك وشقيقها لوالدهما واسقاط الحضانة عن أمهما لأنها &#34;مُهملة&#34;

ضم حلا الترك وشقيقها لوالدهما واسقاط الحضانة عن أمهما لأنها "مُهملة"

&#34;إيه الهزار ده؟&#34;.. تغيير الأبراج يُثير جدلًا واسعًا بين النشطاء و&#34;الفلك&#34; يحسم الأمر

"إيه الهزار ده؟".. تغيير الأبراج يُثير جدلًا واسعًا بين النشطاء و"الفلك" يحسم الأمر

شاهد الصورة الأكثر تداولاً.. ريا أبي راشد بلقاء تلفزيوني مع طليقة زوجها

شاهد الصورة الأكثر تداولاً.. ريا أبي راشد بلقاء تلفزيوني مع طليقة زوجها

شظايا انفجار معهد الأورام بالقاهرة تطال أروى

شظايا انفجار معهد الأورام بالقاهرة تطال أروى

فتاة حسناء تُحرج محمد رمضان بالأحضان والقبلات

فتاة حسناء تُحرج محمد رمضان بالأحضان والقبلات

شاهد: سما المصري تظهر في مسيرة للمثليين بهولندا

شاهد: سما المصري تظهر في مسيرة للمثليين بهولندا

الراقصة التونسية نرمين صفر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية‎

الراقصة التونسية نرمين صفر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية‎

عربي

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شرق القامشلي في سوريا

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة شرق القامشلي في سوريا

راقصة تونسية تثير جدلاً وسخرية بعد نيتها الترشح للرئاسة

راقصة تونسية تثير جدلاً وسخرية بعد نيتها الترشح للرئاسة

بِخِضَم أزمة الأميرة هيا.. العاهل الأردني يتوجه إلى لندن

بِخِضَم أزمة الأميرة هيا.. العاهل الأردني يتوجه إلى لندن

ولي العهد السعودي يَدخل على خط أزمة كشمير

ولي العهد السعودي يَدخل على خط أزمة كشمير