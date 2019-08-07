عريقات وكرينبول يبحثان ملف عمل (أونروا)

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رام الله - دنيا الوطن

التقى الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مكتبه اليوم الأربعاء، المفوض العام لـ (أونروا) بيير كرينبول، ومديرة عمليات (أونروا) في الضفة الغربية غوين لويس وكاظم أبو خلف.



وأكد عريقات على موقف القيادة الفلسطينية الثابت من وجوب وضرورة المحافظة على (أونروا) وبرامجها المتعددة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، كما نص القراران الأممان 194 و302، في مواجهة التحديات التي تواجه عملها في كافة المناطق عامة، والقدس خاصة، في ظل الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة ضدها.