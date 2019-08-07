الخارجية الفلسطينية تُقدم المساعدات لمغتربين باليونان وتُؤمن الإفراج عن قاصر بليبيا

وأضافت: "وتابعت أيضاً سفارة دولة فلسطين في الجزائر، اختفاء أحد الطلاب في مدينة قسطنطينية، وقدمت له الرعاية الصحية المطلوبة بعد العثور عليه، ومن المتابعات للخدمات القنصلية التي تقدمها سفارات دولة فلسطين، عملت سفارة دولة فلسطين لدى سلوفاكيا على متابعة السجين (م. ح)؛ للاطلاع على احتياجاته.







كما وتابعت أيضا سفارة دولة فلسطين لدى هولندا قضية المواطن عامر برناوي، وقامت سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا بالتواصل مع جهات عليا بخصوص قضية ما يزيد عن 50 شخصاً محتجزاً لمخالفتهم قوانين الإقامة.







وتتابع أيضا سفارة دولة فلسطين في الصين قضايا مخالفات الإقامة، بما يكفل عودتهم إلى أرض الوطن، وتتابع نقل سجين محكوم في الصين لقضاء محكوميته في أرض الوطن لدواعٍ إنسانية وصحية.

رام الله - دنيا الوطنقالت دائرة الرعاية القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين: إنه بتوجيهات من الوزير رياض المالكي، قدمت سفارة دولة فلسطين لدى اليونان، خدمات إلى ما يقارب 63 شخصاً ممن تقطعت بهم السبل.وأوضحت الدائرة، أنه تم صرف مساعدات مالية للحالات الصعبة وبالأخص للعائلات الذين لهم أطفال، بالإضافة إلى مساعدات عينية من ملابس وحاجيات أطفال وغذاء تقوم السفارة بشرائها، وزيارة اللاجئين بالجزر اليونانية لتقديم ما يلزم من مساعدة للحالات الطبية الصعبة والتنسيق مع المستشفيات اليونانية بشأنهم.وأوضحت أن القنصلية القنصلية العامة لدولة فلسطين في بنغازي وبتوجيهات من الوزير، تابعت قضية اعتقال طفل قاصر وعائلته في بنغازي بتهم كيدية، وتمكنت القنصلية العامة من تأمين الإفراج عنهم.